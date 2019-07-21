В Саратове три автомобиля столкнулись в центре города

САРАТОВ, 21 июл – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Три легковых автомобиля в воскресенье столкнулись в центре Саратова, одна из машин опрокинулась, четверо находившихся в ней пассажиров пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
По данным областной службы спасения, опрокинулась машина такси.
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ДТП произошло около 12.45 (11.45 мск) на пересечении улиц Рабочая и Провиантская.
"По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia нарушил правила проезда перекрёстка и столкнулся с автомобилем Datsun под управлением 50-летнего водителя, после чего Datsun опрокинулся и врезался в припаркованный автомобиль Peugeot. В результате четверо пассажиров Datsun госпитализированы", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что детей среди пострадавших нет.
ГИБДД по данному факту проводит проверку и устанавливает обстоятельства происшествия, добавила представитель ведомства.