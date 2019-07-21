Глава Siemens назвал администрацию США "лицом расизма"

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент и гендиректор немецкой компании Siemens Джо Кэзер заявил, что администрация США становится "лицом расизма" и изоляции людей, и выразил сожаление в связи с этим.

"Меня огорчает, что самое важное политическое ведомство в мире становится лицом расизма и исключения (из общества - Прим. ред.) ", - написал Кэзер в Twitter

Таким образом он прокомментировал статью о выступлении президента США Дональда Трампа, в ходе которого его сторонники призвали "отправить домой" конгрессвуман-мусульманку из Миннесоты Ильхан Омар, которая в детстве иммигрировала в США из Сомали.

"Я многие годы прожил в США и узнал, как никогда раньше, что такое свобода, толерантность и открытость", - добавил Кэсер.

В среду на митинге, где выступал Трамп, сторонники президента скандировали по адресу Омар, которая является известным критиком американского лидера: "Отправьте ее домой!". Сам Трамп ранее призвал Омар вернуться обратно в эту страну, если ей не нравится Америка.

Также Трамп написал в Twitter , что "прогрессивные" женщины-демократы из конгресса США, которые приехали из стран, правительства которых являются "полной катастрофой, худшими, самыми коррумпированными и неспособными во всем мире, теперь громко заявляют людям в США, самой великой и сильной нации на Земле, как нужно управлять правительством".