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РИА Новости

Глава Siemens назвал администрацию США "лицом расизма"

Вчера, 15:29
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент и гендиректор компании Siemens Джо Кэзер
Президент и гендиректор компании Siemens Джо Кэзер
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент и гендиректор компании Siemens Джо Кэзер. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент и гендиректор немецкой компании Siemens Джо Кэзер заявил, что администрация США становится "лицом расизма" и изоляции людей, и выразил сожаление в связи с этим.
"Меня огорчает, что самое важное политическое ведомство в мире становится лицом расизма и исключения (из общества - Прим. ред.) ", - написал Кэзер в Twitter.
Фрагмент фрески Жизнь Вашингтона, созданной Виктором Арнаутовым
12 июля, 08:00
США закрашивают свою историю. И заодно прогресс
Таким образом он прокомментировал статью о выступлении президента США Дональда Трампа, в ходе которого его сторонники призвали "отправить домой" конгрессвуман-мусульманку из Миннесоты Ильхан Омар, которая в детстве иммигрировала в США из Сомали.
"Я многие годы прожил в США и узнал, как никогда раньше, что такое свобода, толерантность и открытость", - добавил Кэсер.
В среду на митинге, где выступал Трамп, сторонники президента скандировали по адресу Омар, которая является известным критиком американского лидера: "Отправьте ее домой!". Сам Трамп ранее призвал Омар вернуться обратно в эту страну, если ей не нравится Америка.
Послание 45-го президента США Дональда Трампа конгрессу. 5 февраля 2019
16 июля, 18:02
Из мухи – в слона. Оскорбленные демократки Трампу импичментом грозят Охота за "скальпом" Трампа объявлена по всем индейским законам. Его обложили. И ему еще обязательно припомнят, как все начиналось.
Также Трамп написал в Twitter, что "прогрессивные" женщины-демократы из конгресса США, которые приехали из стран, правительства которых являются "полной катастрофой, худшими, самыми коррумпированными и неспособными во всем мире, теперь громко заявляют людям в США, самой великой и сильной нации на Земле, как нужно управлять правительством".
После этого члены Демократической партии США обрушились на Трампа с критикой.
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SiemensДональд ТрампСШАВ мире
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