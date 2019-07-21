Демонстранты в Гонконге закидали яйцами здание канцелярии правительства

ПЕКИН, 21 июл – РИА Новости. Участники очередного марша против закона об экстрадиции, которые вышли за пределы согласованного властями Гонконга маршрута, закидали яйцами здание канцелярии центрального правительства КНР в специальном административном районе Гонконг, сообщает газета South China Morning Post.

В воскресенье десятки тысячи демонстрантов в Гонконге вышли на третью за последние месяцы масштабную акцию протеста, начав марш около 15.30 по местному времени от парка Виктория. Акция была согласована с властями, однако полиция потребовала сократить маршрут из соображений безопасности. Тем не менее демонстранты вышли за пределы согласованного маршрута и начали блокировать главные дороги города.

По данным издания, к 19.00 по местному времени (14.00 мск) толпа дошла до здания канцелярии. Некоторые протестующие забросали сырыми яйцами и изрисовали табличку на здании, закрасили объективы камер видеонаблюдения, а также слепили через окна офицеров, которые снимали на фотоаппараты происходящее на улице.

Ранее демонстранты в очередной раз окружили здание центрального управления полиции Гонконга, выкрикивая оскорбления, а также заблокировали несколько главных дорог города.

Сокращенный маршрут предполагал, что протестующие не будут проходить здание штаб-квартиры полиции, которое уже дважды находилось в осаде, а также комплекс правительственных зданий и здание парламента в районе Адмиралтейства.

Полиция установила высокие ограждения, чтобы предотвратить очередной штурм зданий. Информации о том, что протестующие пытаются пройти за кордон, пока не поступало.