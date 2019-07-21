Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-21T15:26Z
https://ria.ru/20190721/1556739386.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155628/75/1556287558_0:285:3071:2012_1036x0_80_0_0_475bf02a5ba6c439ad08170170489f12.jpg
РИА Новости

Демонстранты в Гонконге закидали яйцами здание канцелярии правительства

Вчера, 15:26
243
© REUTERS / Tyrone SiuПротест против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг. 7 июля 2019
Протест против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг. 7 июля 2019
© REUTERS / Tyrone Siu
ПЕКИН, 21 июл – РИА Новости. Участники очередного марша против закона об экстрадиции, которые вышли за пределы согласованного властями Гонконга маршрута, закидали яйцами здание канцелярии центрального правительства КНР в специальном административном районе Гонконг, сообщает газета South China Morning Post.
В воскресенье десятки тысячи демонстрантов в Гонконге вышли на третью за последние месяцы масштабную акцию протеста, начав марш около 15.30 по местному времени от парка Виктория. Акция была согласована с властями, однако полиция потребовала сократить маршрут из соображений безопасности. Тем не менее демонстранты вышли за пределы согласованного маршрута и начали блокировать главные дороги города.
Протестующие в здании Законодательного собрания Гонконга. 1 июля 2019
20 июля, 11:19
В Гонконге накануне новых протестов изъяли крупнейшую партию взрывчатки
По данным издания, к 19.00 по местному времени (14.00 мск) толпа дошла до здания канцелярии. Некоторые протестующие забросали сырыми яйцами и изрисовали табличку на здании, закрасили объективы камер видеонаблюдения, а также слепили через окна офицеров, которые снимали на фотоаппараты происходящее на улице.
Ранее демонстранты в очередной раз окружили здание центрального управления полиции Гонконга, выкрикивая оскорбления, а также заблокировали несколько главных дорог города.
Сокращенный маршрут предполагал, что протестующие не будут проходить здание штаб-квартиры полиции, которое уже дважды находилось в осаде, а также комплекс правительственных зданий и здание парламента в районе Адмиралтейства.
Полиция у здания Законодательного собрания во время протеста в Гонконге. 2 июля 2019
Вчера, 15:20
МИД России рекомендовал избегать мест скопления людей в Гонконге
Полиция установила высокие ограждения, чтобы предотвратить очередной штурм зданий. Информации о том, что протестующие пытаются пройти за кордон, пока не поступало.
Масштабные протесты в Гонконге начались в начале июня из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Во время первой многотысячной акции протеста 12 июня произошли столкновения полиции с протестующими. Правительство Гонконга пошло на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок к закону. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него.
310001
Обсудить 0
ГонконгВ мире
Рекомендуем
Полиция у здания Законодательного собрания в Гонконге
Полиция Гонконга проведет зачистку заблокированных протестующими районов
РИА
Новости
Протесты в Гонконге
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ, сообщили СМИ
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Комиссия по разгону демонстрации в Хартуме передала доклад генпрокурору
МИД России рекомендовал избегать мест скопления людей в Гонконге
Лента
новостей
Президент и гендиректор компании Siemens Джо Кэзер
Глава Siemens назвал администрацию США "лицом расизма"
Избиратели голосуют на участке в Черкассах на досрочных выборах в Верховную раду Украины
Украинская полиция получила более тысячи сообщений о нарушениях на выборах
Танкер Stena Impero
Иран не отпустит экипаж задержанного танкера до завершения следствия
Урны для голосования на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в селе Крехов Львовской области
В Одесской области проверяют сообщение о минировании избирательных участков
В Киевской области работники погребальных служб устроили драку со стрельбой
В Афганистане при взрыве автомобиля один человек погиб
Избиратели голосуют на участке в Черкассах на досрочных выборах в Верховную раду Украины
На Украине некоторые избиратели голосуют без паспортов, сообщил наблюдатель
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
США хотят втянуть Британию в противостояние с Ираном, считает Зариф
Урны для голосования на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в селе Крехов Львовской области
Эксперт объяснил низкую явку на выборах в Раду
Тушение лесного пожара
В Кемерово ввели режим ограничения выбросов для предприятий
В Оренбургской области самолеты сбросили 84 тонны воды для тушения пожара
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:03Саудовская Аравия призвала международное сообщество сдерживать Иран
02:02В Дагестане обнаружили машину с мертвецом за рулем
01:53"Слуга народа" набирает 29,73% голосов на зарубежных избирательных участках
01:47В США пообещали отправить астронавтов на Луну и оставить их на ней
01:47Франция и Германия осудили задержание Ираном британского танкера
01:43США, Канада и Венгрия выполнят наблюдательный полет над Россией
01:39Европейские эксперты посоветовали подключить Киев к выработке политики ЕС
01:38Партия Зеленского набирает 41,45% голосов после обработки 5,37% протоколов
01:35"Оппозиционная платформа" выявила подделку подписей в Одесской области
01:23"Слуга народа" набирает 40,88% голосов после обработки 3,82% протоколов
01:11В Донецкой области задержали женщину, которая вбрасывала бюллетени в урны
01:06Число пострадавших при столкновениях в Гонконге увеличилось до 36 человек
01:00"Слуга народа" получит 127 мест в Раде по партийным спискам, сообщают СМИ
00:53На избирательном участке в Запорожье распылили слезоточивый газ
00:47В Киеве сохраняется спокойная обстановка после завершения голосования
00:39СБУ заявила, что не задерживала водителя, перевозившего "Бук" в 2014 году
00:36"Победа" сообщила о планах запустить рейсы в Египет
00:30Украинцев ждет очень плохое будущее, заявили в Раде
00:30"Победа" анонсировала запуск собственного туроператора
00:29Рабинович заявил о готовности купить у Коломойского телеканал "1+1"
Лента новостейМолния