Демонстранты в Гонконге закидали яйцами здание канцелярии правительства

ПЕКИН, 21 июл – РИА Новости. Участники очередного марша против закона об экстрадиции, которые вышли за пределы согласованного властями Гонконга маршрута, закидали яйцами здание канцелярии центрального правительства КНР в специальном административном районе Гонконг, сообщает газета South China Morning Post.
В воскресенье десятки тысячи демонстрантов в Гонконге вышли на третью за последние месяцы масштабную акцию протеста, начав марш около 15.30 по местному времени от парка Виктория. Акция была согласована с властями, однако полиция потребовала сократить маршрут из соображений безопасности. Тем не менее демонстранты вышли за пределы согласованного маршрута и начали блокировать главные дороги города.
По данным издания, к 19.00 по местному времени (14.00 мск) толпа дошла до здания канцелярии. Некоторые протестующие забросали сырыми яйцами и изрисовали табличку на здании, закрасили объективы камер видеонаблюдения, а также слепили через окна офицеров, которые снимали на фотоаппараты происходящее на улице.
Ранее демонстранты в очередной раз окружили здание центрального управления полиции Гонконга, выкрикивая оскорбления, а также заблокировали несколько главных дорог города.
Сокращенный маршрут предполагал, что протестующие не будут проходить здание штаб-квартиры полиции, которое уже дважды находилось в осаде, а также комплекс правительственных зданий и здание парламента в районе Адмиралтейства.
Полиция установила высокие ограждения, чтобы предотвратить очередной штурм зданий. Информации о том, что протестующие пытаются пройти за кордон, пока не поступало.
Масштабные протесты в Гонконге начались в начале июня из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Во время первой многотысячной акции протеста 12 июня произошли столкновения полиции с протестующими. Правительство Гонконга пошло на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок к закону. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него.