МИД России рекомендовал избегать мест скопления людей в Гонконге

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) в своем микроблоге в Ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) в своем микроблоге в Twitter рекомендовал в воскресенье избегать мест массовых скоплений людей в Гонконге, где проходит акция протеста.

"В правительственном комплексе Гонконга проходит многотысячная акция протеста; зафиксированы сбои в работе общественного транспорта. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей", - говорится в сообщении ДСКЦ.

В воскресенье десятки тысячи демонстрантов в Гонконге вышли на третью за последние месяцы масштабную акцию протеста, начав марш около 15.30 по местному времени от парка Виктория. Акция была согласована с властями, однако полиция потребовала сократить маршрут из соображений безопасности.

Масштабные протесты в Гонконге начались в начале июня из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Во время первой многотысячной акции протеста 12 июня произошли столкновения полиции с протестующими. Еще одна масштабная акция прошла 16 июня, когда около 2 миллионов человек вышли на протесты.

Правительство Гонконга пошло на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок к закону, глава администрации Кэрри Лэм принесла публичные извинения за сложившуюся ситуацию. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен, поэтому протесты продолжились. Согласно данным полиции, в ходе первых протестов были задержаны более 10 человек, в их отношении ведется расследование.