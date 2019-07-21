МИД России рекомендовал избегать мест скопления людей в Гонконге

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) в своем микроблоге в Twitter рекомендовал в воскресенье избегать мест массовых скоплений людей в Гонконге, где проходит акция протеста.
"В правительственном комплексе Гонконга проходит многотысячная акция протеста; зафиксированы сбои в работе общественного транспорта. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей", - говорится в сообщении ДСКЦ.
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В воскресенье десятки тысячи демонстрантов в Гонконге вышли на третью за последние месяцы масштабную акцию протеста, начав марш около 15.30 по местному времени от парка Виктория. Акция была согласована с властями, однако полиция потребовала сократить маршрут из соображений безопасности.
Масштабные протесты в Гонконге начались в начале июня из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Во время первой многотысячной акции протеста 12 июня произошли столкновения полиции с протестующими. Еще одна масштабная акция прошла 16 июня, когда около 2 миллионов человек вышли на протесты.
Правительство Гонконга пошло на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок к закону, глава администрации Кэрри Лэм принесла публичные извинения за сложившуюся ситуацию. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен, поэтому протесты продолжились. Согласно данным полиции, в ходе первых протестов были задержаны более 10 человек, в их отношении ведется расследование.
На прошлой неделе протесты приобрели особо агрессивный характер, когда демонстрация в районе Шатин переросла в крупное столкновение между полицией и протестующими. В результате 13 полицейских были госпитализированы, двое из них лишились пальцев, 47 человек были задержаны за совершение правонарушений, в числе которых незаконные собрания, нападение на сотрудников правоохранительных органов, создание препятствий для исполнения полицией своих обязанностей, хранение оружия для нападения.