Иркутскому министру вынесли предостережение из-за ситуации во время паводка

Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета. Архивное фото

Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Заместитель прокурора Иркутской области Роман Шергин объявил предостережение региональному министру природных ресурсов и экологии в связи с ситуацией, сложившейся во время паводка, сообщили в Генпрокуратуре.

Как отметили в надзорном ведомстве, из-за затопления в Иркутской области скопилось большое количество отходов. Кроме того, были загромождены русла крупных рек Уды, Бирюсы, Ии, Чуны, Оки и их береговые полосы.

По данным ведомства, ситуация требовала незамедлительной разработки документации на расчистку водных объектов и определения специализированной организации по выполнению водохозяйственных мероприятий.

Режим ЧС действует в восьми районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. Погибли 25 человек, восемь пропали без вести. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов региона, почти 11 тысяч жилых домов. От паводка пострадали более 38 тысяч человек.