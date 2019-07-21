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РИА Новости

В Киевской области работники погребальных служб устроили драку со стрельбой

Вчера, 15:16
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Конфликт между работниками ритуальных служб в Киевской области Украины перерос в драку со стрельбой, один человек госпитализирован, сообщила в воскресенье пресс-служба областного отделения Нацполиции.
"Ссора между работниками погребальных служб, которая переросла в драку со стрельбой, произошла среди группы людей. Так, старший мужчина, грубо нарушая общественный порядок, действуя с особой дерзостью, нанес кулаком удар в лицо младшему оппоненту. Затем он выхватил пистолет и произвел два выстрела", - говорится в сообщении на сайте полиции.
Медики диагностировали у пострадавшего непроникающее огнестрельное ранение левой подключичной области и передней брюшной стенки, его госпитализировали.
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"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Ирпенского отдела полиции. Там полицейские обнаружили и изъяли оружие ПМР калибра 9 миллиметров, разрешительные документы, магазин и шесть патронов с резиновыми пулями. Стрелком оказался 59-летний житель поселка городского типа Гостомель. Он сейчас задержан", - добавили в полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.
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