В Киевской области работники погребальных служб устроили драку со стрельбой

"Ссора между работниками погребальных служб, которая переросла в драку со стрельбой, произошла среди группы людей. Так, старший мужчина, грубо нарушая общественный порядок, действуя с особой дерзостью, нанес кулаком удар в лицо младшему оппоненту. Затем он выхватил пистолет и произвел два выстрела", - говорится в сообщении на сайте полиции.