Иран не отпустит экипаж задержанного танкера до завершения следствия

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Власти Ирана уведомили посольство РФ в Тегеране, что до окончания следственных процедур экипаж не может покинуть танкер Stena Impero, здоровье экипажа нормальное, жизни моряков ничего не угрожает, сообщил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Андрей Ганенко.

"Нам удалось связаться с главой представительства иранского МИД в Бендер-Аббасе, по его словам весь экипаж корабля на данный момент по-прежнему остается на палубе, проверочные мероприятия в отношении судна продолжаются. Моряки свободно передвигаются по кораблю, никаких ограничений в этом плане нет", - сказал Ганенко.

Он добавил, что "состояние команды корабля хорошее, их жизни ничего не угрожает".

Вместе с тем в соответствии с международными нормами мореплавания экипаж до завершения всех процедур не вправе покинуть танкер, отметил представитель российской дипмиссии.

Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что танкер стоит на якоре у порта.