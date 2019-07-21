Викторию Бекхэм раскритиковали британские служащие ее компании

Недовольные британцы отметили, что известная бизнеследи за последние полгода отдала по меньшей мере четыре ключевых должности французам и итальянцам, а на прошлой неделе подписала контракт с испанским менеджером.

Издание приводит слова сотрудников со ссылкой на инсайдера в компании: "Преданные делу, работящие британцы вне себя от злости из-за того, что их оттесняют заносчивые европейцы, которым платят огромные шестизначные зарплаты", "Виктория гордится тем, что она английская бизнесвумен и везде продвигает интересы своей страны, почему же она не берет на руководящие посты тех, кто поддерживал ее с самого начала?".