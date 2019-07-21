Викторию Бекхэм раскритиковали британские служащие ее компании

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Викторию Бекхэм раскритиковали британские служащие ее собственной компании за то, что она предпочитает нанимать на высокие посты европейцев, сообщает The Sun.
Недовольные британцы отметили, что известная бизнеследи за последние полгода отдала по меньшей мере четыре ключевых должности французам и итальянцам, а на прошлой неделе подписала контракт с испанским менеджером.
Издание приводит слова сотрудников со ссылкой на инсайдера в компании: "Преданные делу, работящие британцы вне себя от злости из-за того, что их оттесняют заносчивые европейцы, которым платят огромные шестизначные зарплаты", "Виктория гордится тем, что она английская бизнесвумен и везде продвигает интересы своей страны, почему же она не берет на руководящие посты тех, кто поддерживал ее с самого начала?".
В 2017 году Виктория Бекхэм получила Орден Британской империи за заслуги в области индустрии моды.