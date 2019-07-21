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РИА Новости
Тверская область

Тверской губернатор передал РПЦ мощи святого покровителя Торжка

Вчера, 15:10
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Тверской области И. Руденя
Губернатор Тверской области И. Руденя
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
ТОРЖОК (Тверская область), 21 июл - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя передал Русской православной церкви мощи преподобного Аркадия Новоторжского, покровителя Торжка, которые будут храниться в местном Борисоглебском монастыре - старейшем на территории России.
В воскресенье патриарх Кирилл посетил город Торжок в Тверской области, где совершил литургию в Борисоглебском монастыре. На службе присутствовали священнослужители РПЦ, губернатор Тверской области Игорь Руденя, а также несколько тысяч верующих.
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"Эти мощи были обретены в ковчеге в музее, когда в 30-х годах ХХ века, к сожалению, все церковное изымалось и отдавалось в музеи атеизма. Но благодаря стараниям музейных работников это было обретено, и сегодня, по вашему благословению, мы хотели бы передать эту святыню", - сказал Руденя.
По его словам, мощи являются бесценной святыней не только для Торжка, но и для всей Тверской области. Сегодня жители этого города являются "носителями традиций и продолжателями великих деятелей этой земли".
В свою очередь патриарх Кирилл обратил внимание на важность сохранения исторического облика Торжка. Он назвал замечательным то, что этот город не подвергся никаким революционным преобразованиям, никаким грандиозным строительствам, никакому уничтожению исторической застройки.
"Такие города как Торжок нужно бережно сохранять. Через этот город мы как бы через маленькое окошечко посматриваем в нашу историю, прошлое. Мы можем понять, как жили наши люди - как они хорошо жили! - как устроена и мирна была их жизнь. Я желаю всем, кто имеет власть и возможности заботиться об этом городе, не нарушать вот эту культурную и духовную экологию этого места. Мы очень нуждаемся в таких памятниках прошлого, которые способны помогать нам лучше понимать историю", - подчеркнул патриарх.
Преподобный Аркадий Новоторжский вместе с преподобным Ефремом в 1038 году основал Борисоглебский монастырь, который является первой на территории Руси монашеской обителью. Он является одним из святых покровителей Торжка.
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Тверская областьИгорь РуденяНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьТверская область
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