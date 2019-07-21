Украинцы активно голосуют на парламентских выборах на участке в Минске

МИНСК, 21 июл - РИА Новости. Граждане Украины, проживающие или временно находящиеся на территории Белоруссии, активно голосуют на парламентских выборах на избирательном участке в Минске, передает корреспондент РИА Новости.

В Белоруссии проголосовать можно на двух участках - в здании посольства в Минске и здании консульства в Бресте. Днем в воскресенье у здания посольства Украины, расположенном в центре белорусской столицы, достаточно оживленно. Очереди не скапливаются, но желающие проголосовать постоянно подходят к калитке посольства - как целыми семьями, так и по одиночке. Люди признаются, что считают голосование своим гражданским долгом.

"Я всегда голосую на выборах, даже когда нахожусь за границей", - рассказала РИА Новости украинка Елена, которая приехала в Минск в командировку. По ее словам, нахождение за пределами Украины не повод пропускать выборы: помимо участка в посольстве Белоруссии, ей уже ранее приходилось голосовать на зарубежных участках в Чехии и Австрии.

"У нас парламентско-президентская республика... Естественно, я хожу (голосовать - ред.) и на президентские, и на парламентские выборы", - сказала РИА Новости украинка Татьяна, несколько лет проживающая в Белоруссии. Она добавила, что считает парламентские выборы даже важнее, чем президентские, потому что, на ее взгляд, президент в большей степени отвечает за внешнюю политику, а парламент должен выражать мнение народа. По словам собеседницы, ее выбор на парламентских выборах был обусловлен тем, что она считает важной евроинтеграцию для Украины.

Супруги Мария и Олег также признаются, что всегда ходят на выборы, поэтому, приехав в Белоруссию погостить, решили проголосовать на участке в Минске. "Голосовали за будущее Украины", - сказала Мария РИА Новости. Собеседница уточнила, что своим сегодняшним выбором решила поддержать нового "молодого и энергичного президента". Ее супруг заявил, что отдал свой голос за оппозицию. "Видите, у нас по этому поводу разногласия, но мы не ссоримся", - отметила Мария.

Семья украинцев, пять лет проживающая в Белоруссии, отметила, что они решили поддержать новые политические силы. "Мы пришли (на выборы - ред.) потому, что те же силы, которые рвались к власти на президентских выборах, рвутся и сейчас. Мы больше против (них - ред.), чем за", - сказала Евгения РИА Новости.

Ее сын Михаил уточнил, что они против "прошлой, старой власти, которая сейчас идет в парламент". "Сейчас такая ситуация, что надо поддержать (новую власть - ред.). Новая власть - ей нужны полномочия. Украина - парламентско-президентская республика. Надо избежать (выбора - ред.) тех, кто был у власти до этого" - пояснил он. "Очень не хочется, чтобы те, кто был в прежнем парламенте, попали туда сейчас", - добавила Евгения.