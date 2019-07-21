Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.

Ранее при обстреле территории ЛНР украинскими силовиками погибла женщина. Семеро человек, включая детей, получили ранения. По словам начальника пресс-службы Народной милиции ЛНР Якова Осадчего, обстрел жилого массива города велся 54-й бригадой ВСУ из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 миллиметров.

Комментируя введение очередного режима прекращения огня в Донбассе, Зеленский назвал смерть человека "проблемой".

"Выстрелов не было, но у нас там есть одна проблема. Есть погибшие люди. Из-за мины", — ранее заявил он.

Скабеева раскритиковала формулировку украинского лидера.

"<…> Одна проблема. Ужас какой!" — написала она в Telegram-канале.

В комментарии к публикации журналист Александр Коц также отметил, что Зеленский даже не вспомнил про погибшую женщину, предположив, что "проблемой" он назвал подорвавшихся на мине солдат ВСУ.

Скабеева согласилась, что "именно это и ужасает".