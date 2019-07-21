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РИА Новости

Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса

Вчера, 15:05
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЖилой дом, пострадавший от обстрела в городе Первомайске
Жилой дом, пострадавший от обстрела в городе Первомайске
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Жилой дом, пострадавший от обстрела в городе Первомайске. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.
Ранее при обстреле территории ЛНР украинскими силовиками погибла женщина. Семеро человек, включая детей, получили ранения. По словам начальника пресс-службы Народной милиции ЛНР Якова Осадчего, обстрел жилого массива города велся 54-й бригадой ВСУ из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 миллиметров.
Видео обстрела Первомайска украинскими силовиками
Вчера, 06:32
Опубликовано видео обстрела Первомайска украинскими военными
Комментируя введение очередного режима прекращения огня в Донбассе, Зеленский назвал смерть человека "проблемой".
"Выстрелов не было, но у нас там есть одна проблема. Есть погибшие люди. Из-за мины", — ранее заявил он.
Скабеева раскритиковала формулировку украинского лидера.
"<…> Одна проблема. Ужас какой!" — написала она в Telegram-канале.
В комментарии к публикации журналист Александр Коц также отметил, что Зеленский даже не вспомнил про погибшую женщину, предположив, что "проблемой" он назвал подорвавшихся на мине солдат ВСУ.
22 июня, 20:52
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Скабеева согласилась, что "именно это и ужасает".
Обстрел Первомайска произошел накануне за несколько часов до вступления в силу режима прекращения огня, о котором ранее договорилась контактная группа на переговорах по Донбассу в Минске. Это перемирие впервые сопровождается дополнительными мерами контроля: публикацией приказов о прекращении огня, запретом на диверсионную деятельность, на размещение вооружения в населенных пунктах и на открытие любого вида огня. В ДНР и ЛНР уже издали соответствующие приказы.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А кто она вообще, эта Скабеева? Политический деятель, чиновник высокого ранга? Печатайте тогда, что бабушка у подъезда сказала тоже.
21 июля, 17:20
zzonewige
1084214107
Махновщина там процветает. И так просто ничего не кончится на Украине. Куда девать этих оголтелых бандеровцев? Президент их боится. Они это понимают и делают что хотят. Долго ждать нормализации на Украине.
21 июля, 16:10
Вячеслав Гаджиев
162101225
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