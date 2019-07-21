ОП проконтролирует ситуацию с инвалидом в Костромской области

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая обратилась к губернатору Костромской области Сергею Ситникову с просьбой вмешаться в ситуацию с инвалидом-колясочником Игорем Жулевым, соседи которого отказываются принимать подъемник на баланс дома.

Ранее " Российская газета " опубликовала материал, что соседи инвалида-колясочника Игоря Жулева отказываются принимать подъемник на баланс дома из-за неудобств, которые он им доставляет.

"Общественная палата берет на контроль эту ситуацию. Я обратилась к губернатору Костромской области Сергею Ситникову с просьбой вмешаться и не допустить попрания прав Игоря Жулева. Ещё раз хочу сказать, что никакие усилия государства не приведут к успеху, если не изменится сознание людей. Мы с коллегами из Министерства просвещения разработали концепцию уроков доброты - уроков понимания инвалидности. И предлагаем главе области повсеместно провести такие уроки во всех школах региона" - сказала Гурцкая РИА Новости.

Колоссальные усилия государства по созданию безбарьерной среды, интеграции инвалидов в повседневную жизнь общества оказываются тщетными при столкновении с подобным отношением людей, добавила она.