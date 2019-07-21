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РИА Новости

ОП проконтролирует ситуацию с инвалидом в Костромской области

Вчера, 15:03
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая обратилась к губернатору Костромской области Сергею Ситникову с просьбой вмешаться в ситуацию с инвалидом-колясочником Игорем Жулевым, соседи которого отказываются принимать подъемник на баланс дома.
Ранее "Российская газета" опубликовала материал, что соседи инвалида-колясочника Игоря Жулева отказываются принимать подъемник на баланс дома из-за неудобств, которые он им доставляет.
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"Общественная палата берет на контроль эту ситуацию. Я обратилась к губернатору Костромской области Сергею Ситникову с просьбой вмешаться и не допустить попрания прав Игоря Жулева. Ещё раз хочу сказать, что никакие усилия государства не приведут к успеху, если не изменится сознание людей. Мы с коллегами из Министерства просвещения разработали концепцию уроков доброты - уроков понимания инвалидности. И предлагаем главе области повсеместно провести такие уроки во всех школах региона" - сказала Гурцкая РИА Новости.
Колоссальные усилия государства по созданию безбарьерной среды, интеграции инвалидов в повседневную жизнь общества оказываются тщетными при столкновении с подобным отношением людей, добавила она.
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"Какой пример подаёт своему ребёнку "молодая мамочка", негодующая, что ей приходится ждать, когда по пандусу спустится сосед? Неужели она думает, что молодость и здоровье - это навсегда? Ребёнок, с малых лет заражённый бациллой равнодушия, вряд ли в старости будет заботиться об одряхлевших родителях", - резюмировала член ОП РФ.
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Диана ГурцкаяКостромская областьОбщество
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