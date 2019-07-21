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РИА Новости

В ЦИК рассказали о явке на выборах в Раду

Вчера, 14:50
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУрны для голосования на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в селе Крехов Львовской области
Урны для голосования на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в селе Крехов Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 21 июл — РИА Новости. Явка избирателей на внеочередных выборах в Верховную раду по данным на 16:00 (мск) составляет более 34 процентов, сообщили в ЦИК.

"(Парламентские. — Прим. ред.) выборы на Украине, так же, как и выборы президента, проходят в штатном режиме. Каких-либо системных нарушений, которые могли бы повлиять в данный момент на результаты выборов, пока не зафиксировано ни правоохранителями, ни наблюдателями", — отметил замглавы ЦИК Олег Конопольский

В выборах в парламент Украины участвуют 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах. Половину депутатского корпуса (225 человек) изберут по партийным спискам, половину — в мажоритарных округах.
В мониторинге выборов не участвуют ни российские наблюдатели, ни представители ПАСЕ.
Выборы на Украине
Вчера, 04:07
Процедура выборов в парламент Украины

Роспуск Рады

Очередные выборы в Раду должны были пройти в октябре, однако президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента вскоре после своей инаугурации 20 мая.
Некоторые депутаты не согласились с этим решением и обжаловали его, однако Конституционный суд признал законным указ главы государства. Тогда досрочные выборы назначили на 21 июля.
Михаил Саакашвили
20 июля, 03:56
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду ради Зеленского
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