Российский фонд пояснил, почему не афишировал инцидент в Ливии

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Российский Фонд защиты национальных ценностей первое время не афишировал арест своих сотрудников в Ливии, поскольку таким было условие переговоров об их освобождении, рассказал в своём канале в Telegram глава фонда Александр Малькевич.

В начале июля он сообщал о задержании сотрудников Фонда защиты национальных ценностей в Ливии, в том числе социолога Максима Шугалея, фонд ведет переговоры об их освобождении. По словам Малькевича, сотрудникам фонда предъявлены обвинения во вмешательстве в выборы в Ливии, они находятся в тюрьме в пригороде Триполи. Он отмечал, что считает вбросом сообщения про планы россиян вмешаться в выборы в стране, хотя выборов нет и до сих пор не принят закон о выборах.

В посольстве России в Тунисе заявили, что ждут ответа ливийского МИД на запрос о задержании в стране граждан РФ. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва предпринимает шаги по прояснению причин задержания в Ливии двух россиян.

"Мы вели переговоры с теми, кто задержал наших ребят, тайно – так как это было одно из условий. И нам все время говорили, что их вот-вот отпустят. Не отпустили – обманули", – написал Малькевич.