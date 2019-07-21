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РИА Новости

В Одесской области проверяют сообщение о минировании избирательных участков

Вчера, 14:41
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУрны для голосования на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в селе Крехов Львовской области
Урны для голосования на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в селе Крехов Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Полицейские проверяют информацию о минировании четырех избирательных участков в Раздельнянском районе Одесской области, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Ранее в воскресенье пресс-служба полиции сообщила, что поступила информация о минировании четырех избирательных участков в Беляевском районе, проводилась проверка. Взрывчатку не нашли.
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"Правоохранители проверяют информацию о минировании четырех избирательных участков в Раздельнянском районе. Сообщение о том, что в зданиях произойдет взрыв, поступило по спецлинии "102", - говорится в сообщении.
На места направлены следственно-оперативные группы полиции, работники взрывотехнического управления, кинологического центра и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Киев по-прежнему не позволяет участвовать в мониторинге выборов представителям из РФ. Более того, впервые следить за украинскими выборами не будут наблюдатели от ПАСЕ, так как Киев отозвал приглашение. Кроме того, голосование не проводится на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и в РФ. Как отмечал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, из-за этого 7-10 миллионов украинцев не могут участвовать в выборах.
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Украинский эксперт рассказал, с чем связаны участившиеся "минирования"Полиция проверяет информацию о минировании гостиниц в Одессе. Как отметил в эфире радио Sputnik президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, в последнее время сообщений о фальшивых минированиях в стране становится все больше.
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