В Одесской области проверяют сообщение о минировании избирательных участков

Урны для голосования на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в селе Крехов Львовской области

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Полицейские проверяют информацию о минировании четырех избирательных участков в Раздельнянском районе Одесской области, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Ранее в воскресенье пресс-служба полиции сообщила, что поступила информация о минировании четырех избирательных участков в Беляевском районе, проводилась проверка. Взрывчатку не нашли.

"Правоохранители проверяют информацию о минировании четырех избирательных участков в Раздельнянском районе. Сообщение о том, что в зданиях произойдет взрыв, поступило по спецлинии "102", - говорится в сообщении.

На места направлены следственно-оперативные группы полиции, работники взрывотехнического управления, кинологического центра и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.