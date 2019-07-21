На Украине некоторые избиратели голосуют без паспортов, сообщил наблюдатель

Избиратели голосуют на участке в Черкассах на досрочных выборах в Верховную раду Украины

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Наблюдатели гражданской сети "Опора" зафиксировали несколько случаев в разных областях Украины, когда на участках избирателям выдавали бюллетени для голосования без предъявления паспорта.

"В некоторых областях Украины на участках избиратели голосуют без паспортов, что является нарушением закона. В Винницкой области, например, члены участковой избирательной комиссии выдают бюллетени по знакомству. Мол, если в селе менее 500 человек, то можно выдавать бюллетени без паспортов", - сообщила пресс-служба "Опоры" в Facebook

Согласно украинскому законодательству, избиратель должен иметь при себе один документ - паспорт гражданина Украины. Исключение составляют военные срочной службы и лица, которые только начали процедуру получения гражданства - они могут предъявить военный билет или соответствующее удостоверение.

Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.