На Украине некоторые избиратели голосуют без паспортов, сообщил наблюдатель

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Наблюдатели гражданской сети "Опора" зафиксировали несколько случаев в разных областях Украины, когда на участках избирателям выдавали бюллетени для голосования без предъявления паспорта.
"В некоторых областях Украины на участках избиратели голосуют без паспортов, что является нарушением закона. В Винницкой области, например, члены участковой избирательной комиссии выдают бюллетени по знакомству. Мол, если в селе менее 500 человек, то можно выдавать бюллетени без паспортов", - сообщила пресс-служба "Опоры" в Facebook.
Согласно украинскому законодательству, избиратель должен иметь при себе один документ - паспорт гражданина Украины. Исключение составляют военные срочной службы и лица, которые только начали процедуру получения гражданства - они могут предъявить военный билет или соответствующее удостоверение.
Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Киев по-прежнему не позволяет участвовать в мониторинге выборов представителям из РФ. Более того, впервые следить за украинскими выборами не будут наблюдатели от ПАСЕ, так как Киев отозвал приглашение. Кроме того, голосование не проводится на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и в РФ. Как отмечал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, из-за этого 7-10 миллионов украинцев не могут участвовать в выборах.