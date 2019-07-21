В Китае выступавшего на сцене актера из "Лары Крофт" ударили ножом

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Китае ранили ножом гонконгского актера Саймона Яма, сообщает South China Morning Post.
Инцидент произошел во время церемонии открытия магазина в городе Чжуншань. Ям на сцене вручал призы, когда к нему подошел мужчина и несколько раз ударил ножом.
Актера госпитализировали с ранениями брюшной полости и руки. Угрозы жизни нет. Ям уже вернулся в Гонконг, чтобы продолжить лечение.
Нападавшего задержали охранники. По предварительным данным, преступник страдает шизофренией.
Российскому зрителю Саймон Ям знаком по фильме "Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни", где он играл злодея Чэня Ло.
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