Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-21T14:33Z
https://ria.ru/20190721/1556738050.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155673/99/1556739925_0:123:3072:1851_1036x0_80_0_0_5f1d0a3d4d160e0e52f46e1ce541bef9.jpg
РИА Новости

В Китае выступавшего на сцене актера из "Лары Крофт" ударили ножом

Вчера, 14:33
1504
© AP Photo / Wally SantanaГонконгский актер Саймон Ям
Гонконгский актер Саймон Ям
© AP Photo / Wally Santana
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Китае ранили ножом гонконгского актера Саймона Яма, сообщает South China Morning Post.
Инцидент произошел во время церемонии открытия магазина в городе Чжуншань. Ям на сцене вручал призы, когда к нему подошел мужчина и несколько раз ударил ножом.
Актера госпитализировали с ранениями брюшной полости и руки. Угрозы жизни нет. Ям уже вернулся в Гонконг, чтобы продолжить лечение.
Нападавшего задержали охранники. По предварительным данным, преступник страдает шизофренией.
Российскому зрителю Саймон Ям знаком по фильме "Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни", где он играл злодея Чэня Ло.
Нападение на Шварценеггера
18 мая, 19:18
Шварценеггер рассказал о нападении в ЮАР
3239256
Обсудить 2
ГонконгКитайВ мире
Рекомендуем
В Оренбурге мужчина пострадал при падении с нового аттракциона
Падение мужчины с нового аттракциона в Оренбурге попало на видео
РИА
Новости
Военный корабль Torrens, подорванный самонаводящейся торпедой Mark 48
Невидимые убийцы. Какого оружия больше всего боятся моряки
Жилой дом, пострадавший от обстрела в городе Первомайске
Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса
Суд временно освободил подозреваемых в изнасиловании россиянки в Барселоне
Лента
новостей
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина убили, считает следствие
Люди X
В мире растет число людей Х, обладающих необычными способностями
Урны для голосования на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в селе Крехов Львовской области
В ЦИК рассказали о явке на выборах в Раду
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
В Иране заявили о готовности к "разным сценариям" после задержания танкера
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
СМИ рассказали об "эффективном методе" борьбы с "Северным потоком — 2"
Стоп-кадр видео драки в южно-сахалинском кафе Сохо
На Сахалине уволили зампреда правительства из-за драки в кафе
Поселок пограничников на берегу бухты Малокурильская острова Шикотан Сахалинской области
Абэ хочет "продвинуть" мирный договор с Россией до 2021 года
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне
Президент Эквадора заявил, что Ассанж занимался шпионажем в посольстве
Строительство самого масштабного объекта ветроэнергетики — ВЭС общей мощностью 150 МВт в Республике Адыгее
"Россия проспала энергопереход": что мы потеряем
Киев
Украина забудет родной язык через три года
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум
Контроль, побои и тюрьма: восточные принцессы убегают от мужей и отцов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:03Саудовская Аравия призвала международное сообщество сдерживать Иран
02:02В Дагестане обнаружили машину с мертвецом за рулем
01:53"Слуга народа" набирает 29,73% голосов на зарубежных избирательных участках
01:47В США пообещали отправить астронавтов на Луну и оставить их на ней
01:47Франция и Германия осудили задержание Ираном британского танкера
01:43США, Канада и Венгрия выполнят наблюдательный полет над Россией
01:39Европейские эксперты посоветовали подключить Киев к выработке политики ЕС
01:38Партия Зеленского набирает 41,45% голосов после обработки 5,37% протоколов
01:35"Оппозиционная платформа" выявила подделку подписей в Одесской области
01:23"Слуга народа" набирает 40,88% голосов после обработки 3,82% протоколов
01:11В Донецкой области задержали женщину, которая вбрасывала бюллетени в урны
01:06Число пострадавших при столкновениях в Гонконге увеличилось до 36 человек
01:00"Слуга народа" получит 127 мест в Раде по партийным спискам, сообщают СМИ
00:53На избирательном участке в Запорожье распылили слезоточивый газ
00:47В Киеве сохраняется спокойная обстановка после завершения голосования
00:39СБУ заявила, что не задерживала водителя, перевозившего "Бук" в 2014 году
00:36"Победа" сообщила о планах запустить рейсы в Египет
00:30Украинцев ждет очень плохое будущее, заявили в Раде
00:30"Победа" анонсировала запуск собственного туроператора
00:29Рабинович заявил о готовности купить у Коломойского телеканал "1+1"
Лента новостейМолния