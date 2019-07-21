В Саратовской области загорелась свалка

САРАТОВ, 21 июл – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Возгорание с задымлением произошло в воскресенье на мусорном полигоне в городе Энгельс Саратовской области, сообщили РИА Новости в региональном операторе по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

В пресс-службе отметили, что охрана обнаружила задымление около 5.30 (4.30 мск) на краю полигона.

"Предположительно, причиной стали действия третьих лиц на старой свалке, расположенной рядом с картой полигона. Для ликвидации задымления предпринимаются исчерпывающие меры. Опасности масштабного возгорания карты полигона для захоронения ТКО нет. Энгельсский мусороперерабатывающий комплекс работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

В областном главке МЧС уточнили РИА Новости, что на южной окраине Энгельса напротив поселка Пробуждение тлеет городская свалка.

"На месте работает пять единиц техники от администрации Энгельса. В целях предотвращения дальнейшего распространения горения к месту выдвигаются три единицы техники из саратовской пожарно-спасательной части", - сказала собеседница агентства.