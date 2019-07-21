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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Богатство и власть не помогут "узреть Бога", считает патриарх Кирилл

Вчера, 14:20
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© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея РусиПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
ТОРЖОК, 21 июл — РИА Новости. Положение во власти и уровень материального благосостояния не помогут человеку "узреть Бога", для этого нужно иметь чистое сердце, заявил патриарх Кирилл.
Он напомнил, что неслучайно образ Казанской Богоматери "был чудесным образом вручен десятилетнему чистому ребенку".

"Господь прямо говорит, что гордых противится, а смиренным дает благодать. Он говорит о том, что "трудно богатому войти в Царство небесное", — подчеркнул патриарх Кирилл.

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Он отметил, что в Евангелии сказано, что не богатые, не властные, не талантливые, не известные, а "чистые сердцем Бога узрят". При этом патриарх заявил, что сказанное совсем не означает, что данные Богом возможности — "интеллектуальные, нередко и материальные" — являются чем-то грешным, особенно если используются человеком во благо.
"Но в этом нет и никакого дополняющего фактора, содействующего человеческому спасению", — заявил патриарх.
В праздник Казанской иконы Богоматери патриарх Кирилл посетил город Торжок в Тверской области, где совершил литургию в Борисоглебском монастыре. На службе присутствовали священнослужители РПЦ, губернатор Тверской области Игорь Руденя, а также несколько тысяч верующих.
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Популярные комментарии
Богатсво и власть не помогут "узреть бога", я пробовал - сказал патриарх Кирилл.
21 июля, 15:21
ВШВладимир Шипилов
1370012
как не послушаю Владыку, так госдепартамент невольно вспоминается... духовности во мне мало наверное (надеюсь не посадят за это)
21 июля, 14:51
Andrey Cos
1170002
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