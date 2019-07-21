Богатство и власть не помогут "узреть Бога", считает патриарх Кирилл

ТОРЖОК, 21 июл — РИА Новости. Положение во власти и уровень материального благосостояния не помогут человеку "узреть Бога", для этого нужно иметь чистое сердце, заявил патриарх Кирилл.

Он напомнил, что неслучайно образ Казанской Богоматери "был чудесным образом вручен десятилетнему чистому ребенку".

"Господь прямо говорит, что гордых противится, а смиренным дает благодать. Он говорит о том, что "трудно богатому войти в Царство небесное", — подчеркнул патриарх Кирилл.

Он отметил, что в Евангелии сказано, что не богатые, не властные, не талантливые, не известные, а "чистые сердцем Бога узрят". При этом патриарх заявил, что сказанное совсем не означает, что данные Богом возможности — "интеллектуальные, нередко и материальные" — являются чем-то грешным, особенно если используются человеком во благо.

"Но в этом нет и никакого дополняющего фактора, содействующего человеческому спасению", — заявил патриарх.