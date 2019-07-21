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РИА Новости

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна "Данас"

Вчера, 14:14
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТайфун в Приморье
Тайфун в Приморье
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Тайфун в Приморье. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 21 июл – РИА Новости. Тайфун "Данас" начал оказывать свое влияние на всем юге и юго-западе Приморья, сообщил РИА Новости представитель Примгидромета.
Ранее синоптики сообщали, что тайфун "Данас" в воскресенье принесет в Приморье ливни и вызовет серьезные подъемы рек, во Владивостоке за сутки выпадет свыше месячной нормы осадков. Объявлено штормовое предупреждение.
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"По всему югу идут дожди, на юго-западе сильные дожди. Прогноз не поменялся, единственное, что завтра зона сильных осадков уйдёт на восточное побережье", - сказал собеседник.
По его словам, во Владивостоке пик осадков ожидается ночью и утром, потом будет ослабление.
"Пока объём выпавших осадков опасных критериев нигде не достиг. В Посьете много выпало, в Барабаше", - добавил собеседник, отметив, что местами в регионе отмечается штормовой ветер.
Сильный ливень с порывистым ветром начался во Владивостоке во второй половине дня.
По данным Приморских электрических сетей, энергетики усилили группировку в связи с подходом тайфуна. Пока все объекты обеспечиваются электроэнергией в штатном режиме.
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