В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна "Данас"

ВЛАДИВОСТОК, 21 июл – РИА Новости. Тайфун "Данас" начал оказывать свое влияние на всем юге и юго-западе Приморья, сообщил РИА Новости представитель Примгидромета.

Ранее синоптики сообщали, что тайфун "Данас" в воскресенье принесет в Приморье ливни и вызовет серьезные подъемы рек, во Владивостоке за сутки выпадет свыше месячной нормы осадков. Объявлено штормовое предупреждение.

"По всему югу идут дожди, на юго-западе сильные дожди. Прогноз не поменялся, единственное, что завтра зона сильных осадков уйдёт на восточное побережье", - сказал собеседник.

По его словам, во Владивостоке пик осадков ожидается ночью и утром, потом будет ослабление.

"Пока объём выпавших осадков опасных критериев нигде не достиг. В Посьете много выпало, в Барабаше", - добавил собеседник, отметив, что местами в регионе отмечается штормовой ветер.

Сильный ливень с порывистым ветром начался во Владивостоке во второй половине дня.