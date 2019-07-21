В Киеве голосование на выборах в Раду проходит спокойно

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Голосование на участках в Киеве на внеочередных выборах в Верховную раду Украины проходит спокойно, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ситуация на участках, где удалось побывать корреспонденту спокойная, с утра наблюдалась небольшая очередь. Судя по спискам, многие по состоянию на 13.30 (совпадает с мск) уже проголосовали. Люди активно идут на участки с семьями. Многие избиратели стоят возле плакатов со списками мажоритарщиков и изучают их программы.
Вчера, 12:20Зеленский проголосовал на выборах в Раду
Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Киев по-прежнему не позволяет участвовать в мониторинге выборов представителям из РФ. Более того, впервые следить за украинскими выборами не будут наблюдатели от ПАСЕ, так как Киев отозвал приглашение.
Кроме того, голосование не проводится на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и в РФ. Как отмечал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, из-за этого 7-10 миллионов украинцев не могут участвовать в выборах.