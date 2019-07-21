В Киеве голосование на выборах в Раду проходит спокойно

Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Голосование на участках в Киеве на внеочередных выборах в Верховную раду Украины проходит спокойно, передаёт корреспондент РИА Новости.

Ситуация на участках, где удалось побывать корреспонденту спокойная, с утра наблюдалась небольшая очередь. Судя по спискам, многие по состоянию на 13.30 (совпадает с мск) уже проголосовали. Люди активно идут на участки с семьями. Многие избиратели стоят возле плакатов со списками мажоритарщиков и изучают их программы.

Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.

Киев по-прежнему не позволяет участвовать в мониторинге выборов представителям из РФ. Более того, впервые следить за украинскими выборами не будут наблюдатели от ПАСЕ, так как Киев отозвал приглашение.