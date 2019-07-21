Протестующие в Гонконге начали собираться у штаб-квартиры полиции

ПЕКИН, 21 июл – РИА Новости. Участники демонстрации в Гонконге против закона об экстрадиции вышли за пределы маршрута, согласованного властями, и начали собираться у здания центрального управления полиции, сообщает газета Участники демонстрации в Гонконге против закона об экстрадиции вышли за пределы маршрута, согласованного властями, и начали собираться у здания центрального управления полиции, сообщает газета South China Morning Post

В воскресенье десятки тысячи демонстрантов в Гонконге вышли на третью за последние месяцы масштабную акцию протеста, начав марш около 15.30 по местному времени от парка Виктория. Акция была согласована с властями, однако полиция потребовала сократить маршрут из соображений безопасности.

1830 - #antiELAB marchers heading toward Western District, Beijing's liaison office is on their path, though not sure if thats where they are headed. #hkprotests #FreedomHKG pic.twitter.com/OyNRxeBmiT — Lok. (@sumlokkei) 21 июля 2019 г.

Сокращенный маршрут предполагал, что протестующие не будут проходить здание штаб-квартиры полиции, которое уже дважды находилось в осаде, а также комплекс правительственных зданий и здание парламента в районе Адмиралтейства. По данным издания, протестующие выкрикивают оскорбления, слепят лазером полицейских, которые снимают на видео происходящее у ворот здания. Демонстранты заблокировали несколько главных дорог города. Информации о столкновениях нет.

Масштабные протесты в Гонконге начались в начале июня из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Во время первой многотысячной акции протеста 12 июня произошли столкновения полиции с протестующими. Еще одна масштабная акция прошла 16 июня, когда около 2 миллионов человек вышли на протесты.

Правительство Гонконга пошло на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок к закону, глава администрации Кэрри Лэм принесла публичные извинения за сложившуюся ситуацию. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен, поэтому протесты продолжились. Согласно данным полиции, в ходе первых протестов были задержаны более 10 человек, в их отношении ведется расследование.

Кэрри Лэм в начале июля вновь заявила, что законопроект "мертв", особо подчеркнув неприемлемость требований протестующих, чтобы к задержанным во время протестов немедленно была применена амнистия, так как это идет вразрез с принципами верховенства права.