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РИА Новости

Протестующие в Гонконге начали собираться у штаб-квартиры полиции

Вчера, 14:09
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ПЕКИН, 21 июл – РИА Новости. Участники демонстрации в Гонконге против закона об экстрадиции вышли за пределы маршрута, согласованного властями, и начали собираться у здания центрального управления полиции, сообщает газета South China Morning Post.
В воскресенье десятки тысячи демонстрантов в Гонконге вышли на третью за последние месяцы масштабную акцию протеста, начав марш около 15.30 по местному времени от парка Виктория. Акция была согласована с властями, однако полиция потребовала сократить маршрут из соображений безопасности.
Сокращенный маршрут предполагал, что протестующие не будут проходить здание штаб-квартиры полиции, которое уже дважды находилось в осаде, а также комплекс правительственных зданий и здание парламента в районе Адмиралтейства. По данным издания, протестующие выкрикивают оскорбления, слепят лазером полицейских, которые снимают на видео происходящее у ворот здания. Демонстранты заблокировали несколько главных дорог города. Информации о столкновениях нет.
Масштабные протесты в Гонконге начались в начале июня из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Во время первой многотысячной акции протеста 12 июня произошли столкновения полиции с протестующими. Еще одна масштабная акция прошла 16 июня, когда около 2 миллионов человек вышли на протесты.
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Правительство Гонконга пошло на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок к закону, глава администрации Кэрри Лэм принесла публичные извинения за сложившуюся ситуацию. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен, поэтому протесты продолжились. Согласно данным полиции, в ходе первых протестов были задержаны более 10 человек, в их отношении ведется расследование.
Кэрри Лэм в начале июля вновь заявила, что законопроект "мертв", особо подчеркнув неприемлемость требований протестующих, чтобы к задержанным во время протестов немедленно была применена амнистия, так как это идет вразрез с принципами верховенства права.
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На прошлой неделе протесты приобрели особо агрессивный характер, когда демонстрация в районе Шатин переросла в крупное столкновение между полицией и протестующими. В результате 13 полицейских были госпитализированы, двое из них лишились пальцев, 47 человек были задержаны за совершение правонарушений, в числе которых незаконные собрания, нападение на сотрудников правоохранительных органов, создание препятствий для исполнения полицией своих обязанностей, хранение оружия для нападения.
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