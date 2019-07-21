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РИА Новости

В ГД ответили на обвинения в причастности РФ к задержанию Ираном танкера

Вчера, 14:02
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы РФ Александр Шерин
Депутат Госдумы РФ Александр Шерин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутат Госдумы РФ Александр Шерин. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Версия о якобы причастности России к задержанию Ираном танкера "притянута за уши" и говорит о некомпетентности источников информации, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
Газета Sunday Mirror написала со ссылкой на неназванные источники, что британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о том, что Россия может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero.
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Вчера, 11:23
Пушков ответил на обвинения в причастности РФ к задержанию танкера в Иране
"Попытка каким-то образом "притянуть за уши" российский след к этому вопросу в очередной раз демонстрирует абсолютную некомпетентность и абсолютную несерьезность специалистов, тех британских деятелей, которые заявляют о подобных версиях", - сказал Шерин РИА Новости.
Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что танкер стоит на якоре у порта.
член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов
Вчера, 10:16
Сенатор назвал статью о причастности РФ к задержанию Ираном танкера бредом
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.
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Ормузский проливГосдума РФВ мире
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