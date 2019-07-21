В ГД ответили на обвинения в причастности РФ к задержанию Ираном танкера

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Версия о якобы причастности России к задержанию Ираном танкера "притянута за уши" и говорит о некомпетентности источников информации, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Газета Sunday Mirror написала со ссылкой на неназванные источники, что британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о том, что Россия может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero.

"Попытка каким-то образом "притянуть за уши" российский след к этому вопросу в очередной раз демонстрирует абсолютную некомпетентность и абсолютную несерьезность специалистов, тех британских деятелей, которые заявляют о подобных версиях", - сказал Шерин РИА Новости.

Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что танкер стоит на якоре у порта.