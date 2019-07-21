Приоритетом новой Рады должен стать мир в Донбассе, считает Кучма

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Представитель Киева в контактной группе по Донбассу в Минске и второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что проголосовал за новые силы, и что приоритетом парламента нового созыва является установление мира в стране, соответствующее заявление опубликовала его пресс-секретарь Дарья Олифер в Facebook.
Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составляет 5%.
"Конечно, я проголосовал за новые силы, и, еще раз подчеркиваю, за наш народ, способный на огромные свершения. Он это доказывал не раз. В сегодняшней ситуации народ должен быть более жестким к власти, спрашивать обязательно о тех обещаниях, которые они давали во время избирательной кампании", - сказал второй президент Украины.
Также Кучма высказался относительно приоритетов нового состава Верховной рады. "Я думаю, что главный приоритет, как сказал президент в своей речи в парламенте, - мир. Стране нужен мир. Ведь мы все хорошо понимаем: никакие инвестиции из-за рубежа не придут, когда война продолжается на Украине. Чтобы люди жили в покое, чтобы не гибли наши ребята в Донбассе", - добавил он.
Кучма также выразил надежду, что президент Зеленский после парламентских выборов "даст четкий стратегический план развития Украины", которого пока нет.
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