Приоритетом новой Рады должен стать мир в Донбассе, считает Кучма

"Конечно, я проголосовал за новые силы, и, еще раз подчеркиваю, за наш народ, способный на огромные свершения. Он это доказывал не раз. В сегодняшней ситуации народ должен быть более жестким к власти, спрашивать обязательно о тех обещаниях, которые они давали во время избирательной кампании", - сказал второй президент Украины.