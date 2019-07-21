Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-21T13:55Z
https://ria.ru/20190721/1556737438.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В "Оппозиционной платформе" заявили о кампании по дискредитации партии

Вчера, 13:55
1211
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Представители партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявили, что на Украине велась организованная и дорогостоящая кампания по дискредитации их политической силы перед выборами в Верховную раду.
Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составляет 5%.
Выборы на Украине
Вчера, 04:07
Процедура выборов в парламент Украины
"Во-первых, это физические атаки радикалов, представителей наших конкурентов на наших кандидатов, активистов, агитаторов, офисы и палатки… Во-вторых, "Оппозиционная платформа – За жизнь" стала целью №1 по черному пиару. Кампания по дискредитации нашей политической силы тоже носила системный характер, была хорошо организованной, велась и на центральном, и на региональном уровне, и, судя по всему, была достаточно дорогим мероприятием. Интересно, кто это финансировал", - сказала член партии Юлия Левочкина во время брифинга в воскресенье, трансляцию вел телеканал "112.Украина".
Он также рассказала, что большой проблемой стали "технические кандидаты", которых было по некоторым округам до трех человек. Кроме того, центральные и региональные телеканалы отказывались размещать рекламу партии, а в некоторых городах не удалось повесить наружную рекламу "Оппозиционной платформы".
"Был жесткий запрет на размещение рекламы в городах, где власть ведет с нами политическую борьбу и тоже баллотируется в парламент Украины. Ноль наружной рекламы мы имели возможность разместить в таких городах, как Одесса, Харьков и Кривой рог. Буквально считанные билборды были размещены в таких городах, как Николаев, Мариуполь, в Одесской области и Запорожье", - добавила Левочкина.
251161
Обсудить 0
Досрочные выборы в РадуЮлия ЛевочкинаВерховная Рада УкраиныВ мире
Рекомендуем
Задержание подозреваемого в нападении на людей на станции метро Пушкинская в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр видео очевидца
В петербургском метро мужчина изрезал ножом глухих людей, не ответивших ему
РИА
Новости
Самолеты Boeing 737 Max авиакомпании Southwest Airlines в Викторвилле, штат Калифорния, США
В Калифорнии нашли "кладбище" самолетов Boeing 737 Max
Жилой дом, пострадавший от обстрела в городе Первомайске
Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса
Завершение укладки рельсов на Крымском мосту
Снова стал полуостровом. Завершена укладка рельсов на Крымском мосту
Лента
новостей
Международная космическая станция
Британец снял с Земли видео стыковки корабля "Союз" с МКС
Недостроенный военный ракетный крейсер Украина
"Как корабль назовешь…" В Сети высмеяли состояние крейсера "Украина"
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
СМИ рассказали об "эффективном методе" борьбы с "Северным потоком — 2"
Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
Экзит-поллы: партия Зеленского лидирует на выборах в Раду
Телеведущая Ксения Собчак
Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации
Зеленский показал на видео ржавый крейсер Украина
Зеленский показал на видео ужасное состояние крейсера "Украина"
Metallica исполнила Группу крови на концерте в Лужниках
Metallica спела "Группу крови" в Лужниках
Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
ЦИК опубликовал первые данные на выборах в Раду
Видео из кабины пилотов при посадке на воду Boeing 737 в Микронезии
Опубликовано видео из кабины самолета при посадке на воду в Микронезии
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов
Президент Бердымухамедов поздравил туркменских медработников с праздником
Задержание подозреваемого в нападении на людей на станции метро Пушкинская в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр видео очевидца
В Санкт-Петербурге арестовали обвиняемого в нападении на пассажиров метро
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:03Саудовская Аравия призвала международное сообщество сдерживать Иран
02:02В Дагестане обнаружили машину с мертвецом за рулем
01:53"Слуга народа" набирает 29,73% голосов на зарубежных избирательных участках
01:47В США пообещали отправить астронавтов на Луну и оставить их на ней
01:47Франция и Германия осудили задержание Ираном британского танкера
01:43США, Канада и Венгрия выполнят наблюдательный полет над Россией
01:39Европейские эксперты посоветовали подключить Киев к выработке политики ЕС
01:38Партия Зеленского набирает 41,45% голосов после обработки 5,37% протоколов
01:35"Оппозиционная платформа" выявила подделку подписей в Одесской области
01:23"Слуга народа" набирает 40,88% голосов после обработки 3,82% протоколов
01:11В Донецкой области задержали женщину, которая вбрасывала бюллетени в урны
01:06Число пострадавших при столкновениях в Гонконге увеличилось до 36 человек
01:00"Слуга народа" получит 127 мест в Раде по партийным спискам, сообщают СМИ
00:53На избирательном участке в Запорожье распылили слезоточивый газ
00:47В Киеве сохраняется спокойная обстановка после завершения голосования
00:39СБУ заявила, что не задерживала водителя, перевозившего "Бук" в 2014 году
00:36"Победа" сообщила о планах запустить рейсы в Египет
00:30Украинцев ждет очень плохое будущее, заявили в Раде
00:30"Победа" анонсировала запуск собственного туроператора
00:29Рабинович заявил о готовности купить у Коломойского телеканал "1+1"
Лента новостейМолния