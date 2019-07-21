В "Оппозиционной платформе" заявили о кампании по дискредитации партии

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Представители партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявили, что на Украине велась организованная и дорогостоящая кампания по дискредитации их политической силы перед выборами в Верховную раду.

Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составляет 5%.

"Во-первых, это физические атаки радикалов, представителей наших конкурентов на наших кандидатов, активистов, агитаторов, офисы и палатки… Во-вторых, "Оппозиционная платформа – За жизнь" стала целью №1 по черному пиару. Кампания по дискредитации нашей политической силы тоже носила системный характер, была хорошо организованной, велась и на центральном, и на региональном уровне, и, судя по всему, была достаточно дорогим мероприятием. Интересно, кто это финансировал", - сказала член партии Юлия Левочкина во время брифинга в воскресенье, трансляцию вел телеканал "112.Украина".

Он также рассказала, что большой проблемой стали "технические кандидаты", которых было по некоторым округам до трех человек. Кроме того, центральные и региональные телеканалы отказывались размещать рекламу партии, а в некоторых городах не удалось повесить наружную рекламу "Оппозиционной платформы".