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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл призвал помочь восстановить старейший монастырь в России

Вчера, 13:53
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© РИА Новости / Антон СкрипуновБорисоглебский монастырь в Торжке
Борисоглебский монастырь в Торжке
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Борисоглебский монастырь в Торжке. Архивное фото
ТОРЖОК, 21 июл - РИА Новости. Патриарх Кирилл призвал федеральные и региональные власти, а также состоятельных людей помочь восстановить Борисоглебский монастырь города Торжка, который является древнейшей обителью в России.
В воскресенье патриарх Кирилл посетил город Торжок в Тверской области, где совершил литургию в Борисоглебском монастыре. На службе присутствовали священнослужители РПЦ, губернатор Тверской области Игорь Руденя, несколько тысяч верующих.
"Борисоглебский монастырь, созданный в 1038 году, старше Киево-Печерской лавры. И честно говоря, я не знаю другого монастыря, который был бы создан раньше этого, может быть, где-то и был создан такой монастырь, но я не встречал об этом письменных свидетельств", - сказал патриарх.
При этом, отметил он, речь идёт не о провинциальном полуразрушенном монастыре, а о великой святыне. Патриарх назвал монастырь "одним из древних, а может быть, и самым древним" в Русской православной церкви. Обитель, подчеркнул он, была основана в честь первых русских святых - князей Бориса и Глеба.
"Я обращаюсь ко всем, кто может содействовать скорейшему восстановлению сей святой обители: это наш христианский и патриотический долг. Нужно помнить историю своей страны. Нужно лелеять памятники, дошедшие до нас из той глубины веков. Потому что без таких памятников разрушается национальное самосознание и в конце концов подрываются патриотические чувства. После революции, которая обрушилась не только на Церковь, но и на само понятие патриотизма, заменив его другим, чуждым для всех русских людей понятием пролетарского интернационализма, недаром была брошена сила на то, чтобы истреблять храмы и монастыри - свидетелей истории нашего народа, великой истории страны", - заключил патриарх.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Торжок
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