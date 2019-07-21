Патриарх Кирилл призвал помочь восстановить старейший монастырь в России

"Борисоглебский монастырь, созданный в 1038 году, старше Киево-Печерской лавры. И честно говоря, я не знаю другого монастыря, который был бы создан раньше этого, может быть, где-то и был создан такой монастырь, но я не встречал об этом письменных свидетельств", - сказал патриарх.

При этом, отметил он, речь идёт не о провинциальном полуразрушенном монастыре, а о великой святыне. Патриарх назвал монастырь "одним из древних, а может быть, и самым древним" в Русской православной церкви. Обитель, подчеркнул он, была основана в честь первых русских святых - князей Бориса и Глеба.

"Я обращаюсь ко всем, кто может содействовать скорейшему восстановлению сей святой обители: это наш христианский и патриотический долг. Нужно помнить историю своей страны. Нужно лелеять памятники, дошедшие до нас из той глубины веков. Потому что без таких памятников разрушается национальное самосознание и в конце концов подрываются патриотические чувства. После революции, которая обрушилась не только на Церковь, но и на само понятие патриотизма, заменив его другим, чуждым для всех русских людей понятием пролетарского интернационализма, недаром была брошена сила на то, чтобы истреблять храмы и монастыри - свидетелей истории нашего народа, великой истории страны", - заключил патриарх.