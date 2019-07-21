В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение

СОЧИ, 21 июл — РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Краснодарском крае из-за ливней, шквалистого ветра и угрозы подтоплений, сообщает администрация Сочи.

Отмечается, что непогода придет на Кубань в воскресенье и продлится до понедельника.

"В ближайшие три часа и до конца суток 21 июля, а также ночью и утром 22 июля местами в крае возможен сильный дождь, ливень с грозой, в отдельных пунктах град, при грозах ожидается шквалистое усиление ветра 20 метров в секунду. Прогнозируется возникновение ЧС, происшествий, связанных с подъемом уровня рек и активизацией экзогенных процессов", — говорится в сообщении.

Жителям и туристам рекомендуется отказаться от отдыха вблизи водоемов, выхода в горы.

В конце июня на Сочи обрушились ливни. Они стали причиной схода селя в Красной поляне. Из-за стихии была полностью затоплена канализационная насосная станция, которая обслуживает горную Олимпийскую деревню и этнографический комплекс "Моя Россия". Власти города ввели режим ЧС в районе происшествия для ликвидации последствий селя. Также были зафиксированы подтопления в четырех поселках Сочи, без света остались около шести тысяч жителей.