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РИА Новости
Война в Сирии

На юге Сирии два человека погибли и три пострадали при ракетном обстреле

Вчера, 13:47
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Два человека погибли и трое пострадали при ракетном обстреле в районе Саасаа в провинции Кунейтра на юге Сирии, сообщает государственное информационное агентство САНА.
По сообщению агентства, из-за попадания снаряда в автомобиль погибли водитель и находившаяся неподалеку девочка. Отмечается, что три женщины получили ранения.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство*", запрещена в РФ). В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииСирия
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