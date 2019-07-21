На юге Сирии два человека погибли и три пострадали при ракетном обстреле

По сообщению агентства, из-за попадания снаряда в автомобиль погибли водитель и находившаяся неподалеку девочка. Отмечается, что три женщины получили ранения.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство*", запрещена в РФ). В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.