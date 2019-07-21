СМИ: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) намерены проверить версию о возможном участии России в задержании Ираном танкера Stena Impero, сообщила газета Sunday Mirror со ссылкой на неназванные источники.

Как утверждает издание, "есть опасения", что британское судно оказалось в иранских территориальных водах из-за ложных координат GPS: по версии СМИ, их иранская разведка якобы отправляла посредством "российской шпионской технологии".

По данным источника Sunday Mirror в Министерстве обороны Великобритании, фрегат Montrose, отправившийся на помощь Stena Impero, опоздал на десять минут, поскольку танкер, до этого находившийся в территориальных водах Омана, успели "перенаправить" в воды Ирана.

"Военно-стратегический мазохизм"

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя публикацию журналистов из Великобритании, вспомнил инцидент с законным задержанием кораблей ВМС Украины в Керченском проливе в ноябре прошлого года, когда украинские моряки нарушили госграницу России.

подчеркнул Пушков, Запад по сей день пытается приписывать России "акт агрессии". КакПушков, Запад по сей день пытается приписывать России "акт агрессии".

"Спецы по фейкньюс никогда не уходят в отпуск", — констатировал сенатор.

Член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов, в свою очередь, заявил РИА Новости, что Вашингтон и Лондон намеренно придумали "очередной бред" о мнимом участии Москвы в задержании танкера с целью увеличить присутствие в регионе.

"Можно придумать что угодно, в том числе историю про "ложные GPS". Но при этом всегда следует задать вопрос, зачем России нужно создавать искусственно напряжение в этом районе мира? Зачем нам нужно, чтобы британцы и американцы в результате "подмены данных" расчехляли оружие и грозили нарастить свое присутствие в этом регионе? Это какой-то военно-стратегический мазохизм, который совсем не характерен для российской военной стратегии. Скорее наоборот: придумай очередной бред про российскую угрозу и вооружайся — такова современная стратегия коллективного Запада", — сказал Морозов.

Инцидент в Ормузском проливе

Отношения Ирана и Великобритании обострились после того, как 4 июля власти Гибралтара при поддержке британских морских пехотинцев задержали супертанкер Grace 1 под флагом Панамы. Судно заподозрили в перевозке двух миллионов баррелей сырой нефти из Ирана на перерабатывающий завод Баньяс в Сирии. В Тегеране эту информацию опровергли и потребовали освободить танкер.

Примерно через неделю СМИ сообщили, что пять малых кораблей, предположительно, иранских, пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе. Но сопровождавший судно фрегат HMS Montrose сделал кораблям устное предупреждение, и те пропустили танкер.

Власти Ирана отрицают, что пытались помешать проходу британского судна. Тем не менее Лондон заявил, что обсуждает с США возможность наращивания военного присутствия в Персидском заливе.

Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, часть Вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и сопроводили его в порт Бендер-Аббас.

Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж здоров, а танкер стоит на якоре у порта.