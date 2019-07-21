СМИ: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) намерены проверить версию о возможном участии России в задержании Ираном танкера Stena Impero, сообщила газета Sunday Mirror со ссылкой на неназванные источники.
Как утверждает издание, "есть опасения", что британское судно оказалось в иранских территориальных водах из-за ложных координат GPS: по версии СМИ, их иранская разведка якобы отправляла посредством "российской шпионской технологии".
По данным источника Sunday Mirror в Министерстве обороны Великобритании, фрегат Montrose, отправившийся на помощь Stena Impero, опоздал на десять минут, поскольку танкер, до этого находившийся в территориальных водах Омана, успели "перенаправить" в воды Ирана.
"Военно-стратегический мазохизм"
Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя публикацию журналистов из Великобритании, вспомнил инцидент с законным задержанием кораблей ВМС Украины в Керченском проливе в ноябре прошлого года, когда украинские моряки нарушили госграницу России.
Как подчеркнул Пушков, Запад по сей день пытается приписывать России "акт агрессии".
"Спецы по фейкньюс никогда не уходят в отпуск", — констатировал сенатор.
Член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов, в свою очередь, заявил РИА Новости, что Вашингтон и Лондон намеренно придумали "очередной бред" о мнимом участии Москвы в задержании танкера с целью увеличить присутствие в регионе.
"Можно придумать что угодно, в том числе историю про "ложные GPS". Но при этом всегда следует задать вопрос, зачем России нужно создавать искусственно напряжение в этом районе мира? Зачем нам нужно, чтобы британцы и американцы в результате "подмены данных" расчехляли оружие и грозили нарастить свое присутствие в этом регионе? Это какой-то военно-стратегический мазохизм, который совсем не характерен для российской военной стратегии. Скорее наоборот: придумай очередной бред про российскую угрозу и вооружайся — такова современная стратегия коллективного Запада", — сказал Морозов.
Инцидент в Ормузском проливе
Отношения Ирана и Великобритании обострились после того, как 4 июля власти Гибралтара при поддержке британских морских пехотинцев задержали супертанкер Grace 1 под флагом Панамы. Судно заподозрили в перевозке двух миллионов баррелей сырой нефти из Ирана на перерабатывающий завод Баньяс в Сирии. В Тегеране эту информацию опровергли и потребовали освободить танкер.
Примерно через неделю СМИ сообщили, что пять малых кораблей, предположительно, иранских, пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе. Но сопровождавший судно фрегат HMS Montrose сделал кораблям устное предупреждение, и те пропустили танкер.
Власти Ирана отрицают, что пытались помешать проходу британского судна. Тем не менее Лондон заявил, что обсуждает с США возможность наращивания военного присутствия в Персидском заливе.
Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, часть Вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и сопроводили его в порт Бендер-Аббас.
Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж здоров, а танкер стоит на якоре у порта.
По информации СМИ, 21 июля МИД Великобритании может объявить о введении дипломатических и экономических санкций против Тегерана, включая, в частности, замораживание иранских активов.