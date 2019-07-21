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РИА Новости

СМИ: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера

Вчера, 13:44
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© AP Photo / Tasnim News AgencyТанкер Stena Impero
Танкер Stena Impero
© AP Photo / Tasnim News Agency
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) намерены проверить версию о возможном участии России в задержании Ираном танкера Stena Impero, сообщила газета Sunday Mirror со ссылкой на неназванные источники.
Как утверждает издание, "есть опасения", что британское судно оказалось в иранских территориальных водах из-за ложных координат GPS: по версии СМИ, их иранская разведка якобы отправляла посредством "российской шпионской технологии".
Ситуация вокруг Ормузского пролива
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СМИ: экипаж задержанного в Иране британского танкера могут допросить
По данным источника Sunday Mirror в Министерстве обороны Великобритании, фрегат Montrose, отправившийся на помощь Stena Impero, опоздал на десять минут, поскольку танкер, до этого находившийся в территориальных водах Омана, успели "перенаправить" в воды Ирана.

"Военно-стратегический мазохизм"

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя публикацию журналистов из Великобритании, вспомнил инцидент с законным задержанием кораблей ВМС Украины в Керченском проливе в ноябре прошлого года, когда украинские моряки нарушили госграницу России.
Как подчеркнул Пушков, Запад по сей день пытается приписывать России "акт агрессии".

"Спецы по фейкньюс никогда не уходят в отпуск", — констатировал сенатор.

Член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов, в свою очередь, заявил РИА Новости, что Вашингтон и Лондон намеренно придумали "очередной бред" о мнимом участии Москвы в задержании танкера с целью увеличить присутствие в регионе.

"Можно придумать что угодно, в том числе историю про "ложные GPS". Но при этом всегда следует задать вопрос, зачем России нужно создавать искусственно напряжение в этом районе мира? Зачем нам нужно, чтобы британцы и американцы в результате "подмены данных" расчехляли оружие и грозили нарастить свое присутствие в этом регионе? Это какой-то военно-стратегический мазохизм, который совсем не характерен для российской военной стратегии. Скорее наоборот: придумай очередной бред про российскую угрозу и вооружайся — такова современная стратегия коллективного Запада", — сказал Морозов.

Инцидент в Ормузском проливе

Отношения Ирана и Великобритании обострились после того, как 4 июля власти Гибралтара при поддержке британских морских пехотинцев задержали супертанкер Grace 1 под флагом Панамы. Судно заподозрили в перевозке двух миллионов баррелей сырой нефти из Ирана на перерабатывающий завод Баньяс в Сирии. В Тегеране эту информацию опровергли и потребовали освободить танкер.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Вчера, 11:17
В Иране заявили о готовности к "разным сценариям" после задержания танкера
Примерно через неделю СМИ сообщили, что пять малых кораблей, предположительно, иранских, пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе. Но сопровождавший судно фрегат HMS Montrose сделал кораблям устное предупреждение, и те пропустили танкер.
Власти Ирана отрицают, что пытались помешать проходу британского судна. Тем не менее Лондон заявил, что обсуждает с США возможность наращивания военного присутствия в Персидском заливе.
Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, часть Вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и сопроводили его в порт Бендер-Аббас.
Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж здоров, а танкер стоит на якоре у порта.
По информации СМИ, 21 июля МИД Великобритании может объявить о введении дипломатических и экономических санкций против Тегерана, включая, в частности, замораживание иранских активов.
Британский танкер Stena Impero
20 июля, 13:01
В Госдуме пообещали защитить россиян на задержанном в Иране танкере
9282074
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Минобороны ВеликобританииАлексей ПушковРоссияВ мире
Популярные комментарии
опять наверное "Новичок" виноват, нанюхались и заблудились
21 июля, 14:12
nnatasha.mart67
10700510
Россия сильна и могуча! Хочешь президента в Америке назначит, может и танкер чужими руками арестовать! Горжусь Россией! А остальные пусть дрожат и боятся!
21 июля, 14:29
АПАлександр Плешков
1470034
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