Гройсман проголосовал на выборах в Раду

“Я сделал абсолютно надежный выбор за будущее, за успех Украины и могу сказать, что сегодня это очень важно для каждого человека. От каждого из нас зависит, каким будет завтра. Сегодня у нас много вызовов, много заданий, надо эти задания выполнять и приближать Украину к успешному будущему”, - сказал Гройсман после голосования на выборах.