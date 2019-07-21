Гройсман проголосовал на выборах в Раду

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман проголосовал на внеочередных парламентских выборах в Верховную раду и заявил, что сделал выбор за будущее и успех страны.
“Я сделал абсолютно надежный выбор за будущее, за успех Украины и могу сказать, что сегодня это очень важно для каждого человека. От каждого из нас зависит, каким будет завтра. Сегодня у нас много вызовов, много заданий, надо эти задания выполнять и приближать Украину к успешному будущему”, - сказал Гройсман после голосования на выборах.
Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Киев по-прежнему не позволяет участвовать в мониторинге выборов представителям из РФ. Более того, впервые следить за украинскими выборами не будут наблюдатели от ПАСЕ, так как Киев отозвал приглашение. Кроме того, голосование не проводится на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и в РФ. Как отмечал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, из-за этого 7-10 миллионов украинцев не могут участвовать в выборах.
Вчера, 04:07Процедура выборов в парламент Украины