В СПЧ заявили о проблеме с получением достоверных данных по выборам в Раду

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Член СПЧ, сопредседатель мониторинговой рабочей группы на выборах Игорь Борисов заявил о проблеме в получении достоверной информации по проведению выборов в Верховную раду Украины и большом количестве фейковых новостей.
Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составляет 5%.
Вчера, 04:07Процедура выборов в парламент Украины
"Для нас, наблюдателей, большая проблема получать достоверную информацию - очень много фейковых новостей", - сообщил РИА Новости Борисов.
По его словам, ситуация с выборами тяжелая с точки зрения организации процедуры свободного волеизъявления граждан.
"Мы продолжаем следить. Прошедшая суббота принесла достаточно много сюрпризов с точки зрения отклонения от действующих норм организации электоральных процедур. Речь идет о нарушениях агитации, подкуп, различные другие проблемы, с которыми сталкиваются", - уточнил он.
"Мы с волнением ожидаем дальнейшее продолжение процедур, как будет сегодня проходить день и, естественно, как будет проходить ночной подсчет голосов", - заключил правозащитник.