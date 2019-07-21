В СПЧ заявили о проблеме с получением достоверных данных по выборам в Раду

Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Член СПЧ, сопредседатель мониторинговой рабочей группы на выборах Игорь Борисов заявил о проблеме в получении достоверной информации по проведению выборов в Верховную раду Украины и большом количестве фейковых новостей.

Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составляет 5%.

"Для нас, наблюдателей, большая проблема получать достоверную информацию - очень много фейковых новостей", - сообщил РИА Новости Борисов.

По его словам, ситуация с выборами тяжелая с точки зрения организации процедуры свободного волеизъявления граждан.

"Мы продолжаем следить. Прошедшая суббота принесла достаточно много сюрпризов с точки зрения отклонения от действующих норм организации электоральных процедур. Речь идет о нарушениях агитации, подкуп, различные другие проблемы, с которыми сталкиваются", - уточнил он.