На Украине завели десять дел в связи с нарушениями на выборах в Раду

КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Украинская полиция получила более 800 сообщений о нарушениях во время внеочередных выборов в Верховную раду Украины, возбуждены 10 уголовных дел, сообщил в воскресенье на брифинге глава координационного штаба Министерства внутренних дел Украины Иван Стойко.

"Если говорить о нарушениях, их (сообщений - ред.) поступило по состоянию на 13.00 (совпадает с мск – ред.) 838",- сказал Стойко. Трансляцию вел телеканал "112. Украина"

По его словам, больше всего сообщений поступило в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областях и в Киеве. "Составлено уже шесть административных протоколов… внесено в Единый реестр досудебных расследований 10 заявлений (возбуждены 10 уголовных дел – ред.)",- отметил Стойко.

Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.