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РИА Новости

На Украине завели десять дел в связи с нарушениями на выборах в Раду

Вчера, 13:28
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КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Украинская полиция получила более 800 сообщений о нарушениях во время внеочередных выборов в Верховную раду Украины, возбуждены 10 уголовных дел, сообщил в воскресенье на брифинге глава координационного штаба Министерства внутренних дел Украины Иван Стойко.
"Если говорить о нарушениях, их (сообщений - ред.) поступило по состоянию на 13.00 (совпадает с мск – ред.) 838",- сказал Стойко. Трансляцию вел телеканал "112. Украина".
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По его словам, больше всего сообщений поступило в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областях и в Киеве. "Составлено уже шесть административных протоколов… внесено в Единый реестр досудебных расследований 10 заявлений (возбуждены 10 уголовных дел – ред.)",- отметил Стойко.
Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Киев по-прежнему не позволяет участвовать в мониторинге выборов представителям из РФ. Более того, впервые следить за украинскими выборами не будут наблюдатели от ПАСЕ, так как Киев отозвал приглашение. Кроме того, голосование не проводится на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и в РФ. Как отмечал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, из-за этого 7-10 миллионов украинцев не могут участвовать в выборах.
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