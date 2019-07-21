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РИА Новости

В ДНР заявили о срыве силовиками перемирия

Вчера, 13:26
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские силовики нарушили перемирие в Донбассе, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Ранее сообщалось, что контактная группах на переговорах по Донбассу в Минске договорилась об очередном режиме прекращения огня в Донбассе с 00.01 21 июля.
"Впервые с момента вступления в силу нового бессрочного перемирия, спустя 12 часов 53 минуты, зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Лебединское-Новая Таврия с применением стрелкового оружия", - сообщил представитель ведомства.
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