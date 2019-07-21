В ДНР заявили, что контролируют ситуацию на всей линии соприкосновения

ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Подразделения Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики контролируют ситуацию на всей линии соприкосновения в Донбассе, не нарушая режима прекращения огня, заявил журналистам представитель управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее сообщалось, что контактная группа на переговорах по Донбассу в Минске договорилась об очередном режиме прекращения огня в Донбассе с 00.01 21 июля.
"Защитники республики контролируют противника на всей линии соприкосновения, соблюдая при этом условия режима прекращения огня", - сказал представитель ведомства.