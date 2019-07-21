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РИА Новости

Парубий смог проголосовать на выборах в Раду только со второй попытки

Вчера, 13:07
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСпикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий
© РИА Новости / Стрингер
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Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Архивное фото
КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Спикер Верховной рады Андрей Парубий забыл паспорт, когда приехал на избирательный участок, чтобы проголосовать, сообщает "Пятый канал".
Когда спикер хотел взять бюллетень, выяснилось, что паспорт он забыл дома. Парубий попросил помощника принести ему документ и проголосовал после того, как ему привезли паспорт.
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Явка на досрочных выборах в Раду на 12.00 составила 13,61%
Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Киев по-прежнему не позволяет участвовать в мониторинге выборов представителям из РФ. Более того, впервые следить за украинскими выборами не будут наблюдатели от ПАСЕ, так как Киев отозвал приглашение.
Кроме того, голосование не проводится на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и в РФ. Как отмечал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, из-за этого 7-10 миллионов украинцев не могут участвовать в выборах.
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Досрочные выборы в РадуВерховная Рада УкраиныВ мире
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Евгений Шевелев
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