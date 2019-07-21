Парубий смог проголосовать на выборах в Раду только со второй попытки

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Спикер Верховной рады Андрей Парубий забыл паспорт, когда приехал на избирательный участок, чтобы проголосовать, сообщает " Спикер Верховной рады Андрей Парубий забыл паспорт, когда приехал на избирательный участок, чтобы проголосовать, сообщает " Пятый канал ".

Когда спикер хотел взять бюллетень, выяснилось, что паспорт он забыл дома. Парубий попросил помощника принести ему документ и проголосовал после того, как ему привезли паспорт.

Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.

Киев по-прежнему не позволяет участвовать в мониторинге выборов представителям из РФ. Более того, впервые следить за украинскими выборами не будут наблюдатели от ПАСЕ, так как Киев отозвал приглашение.