Зеленский намерен добиться снятия неприкосновенности с депутатов Рады

КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский намерен подать на рассмотрение новой Верховной рады одним из первых законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.

Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.