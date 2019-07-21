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РИА Новости

Зеленский намерен добиться снятия неприкосновенности с депутатов Рады

Вчера, 13:01
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский с супругой во время голосования на внеочередных выборах в Верховную раду
Президент Украины Владимир Зеленский с супругой во время голосования на внеочередных выборах в Верховную раду
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский намерен подать на рассмотрение новой Верховной рады одним из первых законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.
Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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"Одним из первых, потому что там в первый день (работы нового парламента – Прим. ред.) будет не один законопроект, я уверен, мы наконец должны с вами снять неприкосновенность (с депутатов Рады – ред.)", - сказал Зеленский журналистам после голосования на внеочередных выборах в Раду. Трансляцию вел телеканал "112. Украина".
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Досрочные выборы в РадуВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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