Зеленский намерен добиться снятия неприкосновенности с депутатов Рады

КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский намерен подать на рассмотрение новой Верховной рады одним из первых законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.
Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
"Одним из первых, потому что там в первый день (работы нового парламента – Прим. ред.) будет не один законопроект, я уверен, мы наконец должны с вами снять неприкосновенность (с депутатов Рады – ред.)", - сказал Зеленский журналистам после голосования на внеочередных выборах в Раду. Трансляцию вел телеканал "112. Украина".