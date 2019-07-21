Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-21T12:57Z
https://ria.ru/20190721/1556736313.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155673/61/1556736158_0:85:1537:950_1036x0_80_0_0_5e51d82839598fa7d086526d1de54b0b.jpg
РИА Новости
Культура

Эд Ширан оставил автограф на своей пятиметровой фигуре в Парке Горького

Вчера, 12:57
5438
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер, певец, музыкант Эд Ширан
Актер, певец, музыкант Эд Ширан
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Всемирно известный британский музыкант Эд Ширан, который в пятницу впервые выступил в Москве, посетил Парк Горького и оставил автограф на пятиметровой инсталляции "Привет, Эд!", посвященной его приезду в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-служба сервиса "Яндекс.Музыка".
Британский поп-музыкант Эд Ширан в пятницу выступил с сольным концертом на стадионе "Открытие Арена" в рамках концертного тура Divide.
"После феерического концерта в Москве Эд Ширан вместе с женой Черри Сиборн приехал в Парк Горького и расписался на своей пятиметровой фигуре", - говорится в сообщении.
Инсталляцию "Привет, Эд!" установили перед главным входом в Парк Горького незадолго до концерта Ширана в Москве. Все желающие могут расписаться на ней и сфотографироваться рядом.
Музыкант ездит по миру и дает грандиозные многотысячные концерты в течение нескольких лет, став в 2017 году самым продаваемым мировым исполнителем. Впервые успех к певцу пришел в 2011 году благодаря синглу "The A Team", занявшему третье место в британском чарте. Последовавшие за этим альбомы занимали первые места в британском чарте, а последний студийный альбом "÷" ("Divide") также возглавил и американский чарт, принеся Ширану премию "Грэмми".
Английский автор-исполнитель Эд Ширан
19 июня, 12:05
Эд Ширан опубликовал трек-лист нового альбома
Активная музыкальная карьера не мешает Ширану реализовывать себя и в актерской среде: артист снялся в популярном сериале "Игра престолов" и фильме "Бриджит Джонс 3". На этом достижения Ширана не заканчиваются, так, в 2017 году он стал кавалером Ордена Британской империи за свой вклад в область музыки и благотворительности. На данный момент продано более 15,5 миллиона копий альбома, включающего в себя синглы Shape Of You, Castle on the Hill, Perfect и Happier.
Инсталляцию "Привет, Эд!" напротив Главного входа установила "Яндекс.Музыка" при участии Warner Music Russia к первому концерту артиста в России.
26540312
Обсудить 0
КультураЭд ШиранВеликобританияМоскваРоссия
Рекомендуем
Задержание подозреваемого в нападении на людей на станции метро Пушкинская в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр видео очевидца
В петербургском метро мужчина изрезал ножом глухих людей, не ответивших ему
РИА
Новости
Самолеты Boeing 737 Max авиакомпании Southwest Airlines в Викторвилле, штат Калифорния, США
В Калифорнии нашли "кладбище" самолетов Boeing 737 Max
Международная космическая станция
Британец снял с Земли видео стыковки корабля "Союз" с МКС
Жилой дом, пострадавший от обстрела в городе Первомайске
Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса
Лента
новостей
Завершение укладки рельсов на Крымском мосту
Снова стал полуостровом. Завершена укладка рельсов на Крымском мосту
Телеведущая Ксения Собчак
Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации
Недостроенный военный ракетный крейсер Украина
"Как корабль назовешь…" В Сети высмеяли состояние крейсера "Украина"
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
СМИ рассказали об "эффективном методе" борьбы с "Северным потоком — 2"
Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
Экзит-поллы: партия Зеленского лидирует на выборах в Раду
Зеленский показал на видео ржавый крейсер Украина
Зеленский показал на видео ужасное состояние крейсера "Украина"
Metallica исполнила Группу крови на концерте в Лужниках
Metallica спела "Группу крови" в Лужниках
Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
ЦИК опубликовал первые данные на выборах в Раду
Видео из кабины пилотов при посадке на воду Boeing 737 в Микронезии
Опубликовано видео из кабины самолета при посадке на воду в Микронезии
Микелла Абрамова во время проведения конкурса молодых исполнителей Детская Новая волна-2019 в международном детском центре Артек в Крыму
Дочь Алсу перепела хит Леди Гаги из фильма "Звезда родилась"
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов
Президент Бердымухамедов поздравил туркменских медработников с праздником
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:03Саудовская Аравия призвала международное сообщество сдерживать Иран
02:02В Дагестане обнаружили машину с мертвецом за рулем
01:53"Слуга народа" набирает 29,73% голосов на зарубежных избирательных участках
01:47В США пообещали отправить астронавтов на Луну и оставить их на ней
01:47Франция и Германия осудили задержание Ираном британского танкера
01:43США, Канада и Венгрия выполнят наблюдательный полет над Россией
01:39Европейские эксперты посоветовали подключить Киев к выработке политики ЕС
01:38Партия Зеленского набирает 41,45% голосов после обработки 5,37% протоколов
01:35"Оппозиционная платформа" выявила подделку подписей в Одесской области
01:23"Слуга народа" набирает 40,88% голосов после обработки 3,82% протоколов
01:11В Донецкой области задержали женщину, которая вбрасывала бюллетени в урны
01:06Число пострадавших при столкновениях в Гонконге увеличилось до 36 человек
01:00"Слуга народа" получит 127 мест в Раде по партийным спискам, сообщают СМИ
00:53На избирательном участке в Запорожье распылили слезоточивый газ
00:47В Киеве сохраняется спокойная обстановка после завершения голосования
00:39СБУ заявила, что не задерживала водителя, перевозившего "Бук" в 2014 году
00:36"Победа" сообщила о планах запустить рейсы в Египет
00:30Украинцев ждет очень плохое будущее, заявили в Раде
00:30"Победа" анонсировала запуск собственного туроператора
00:29Рабинович заявил о готовности купить у Коломойского телеканал "1+1"
Лента новостейМолния