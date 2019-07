Эд Ширан оставил автограф на своей пятиметровой фигуре в Парке Горького

Активная музыкальная карьера не мешает Ширану реализовывать себя и в актерской среде: артист снялся в популярном сериале "Игра престолов" и фильме "Бриджит Джонс 3". На этом достижения Ширана не заканчиваются, так, в 2017 году он стал кавалером Ордена Британской империи за свой вклад в область музыки и благотворительности. На данный момент продано более 15,5 миллиона копий альбома, включающего в себя синглы Shape Of You, Castle on the Hill, Perfect и Happier.