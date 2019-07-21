Эд Ширан оставил автограф на своей пятиметровой фигуре в Парке Горького

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Всемирно известный британский музыкант Эд Ширан, который в пятницу впервые выступил в Москве, посетил Парк Горького и оставил автограф на пятиметровой инсталляции "Привет, Эд!", посвященной его приезду в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-служба сервиса "Яндекс.Музыка".

Британский поп-музыкант Эд Ширан в пятницу выступил с сольным концертом на стадионе "Открытие Арена" в рамках концертного тура Divide.

"После феерического концерта в Москве Эд Ширан вместе с женой Черри Сиборн приехал в Парк Горького и расписался на своей пятиметровой фигуре", - говорится в сообщении.

Инсталляцию "Привет, Эд!" установили перед главным входом в Парк Горького незадолго до концерта Ширана в Москве. Все желающие могут расписаться на ней и сфотографироваться рядом.

Музыкант ездит по миру и дает грандиозные многотысячные концерты в течение нескольких лет, став в 2017 году самым продаваемым мировым исполнителем. Впервые успех к певцу пришел в 2011 году благодаря синглу "The A Team", занявшему третье место в британском чарте. Последовавшие за этим альбомы занимали первые места в британском чарте, а последний студийный альбом "÷" ("Divide") также возглавил и американский чарт, принеся Ширану премию "Грэмми".

Активная музыкальная карьера не мешает Ширану реализовывать себя и в актерской среде: артист снялся в популярном сериале "Игра престолов" и фильме "Бриджит Джонс 3". На этом достижения Ширана не заканчиваются, так, в 2017 году он стал кавалером Ордена Британской империи за свой вклад в область музыки и благотворительности. На данный момент продано более 15,5 миллиона копий альбома, включающего в себя синглы Shape Of You, Castle on the Hill, Perfect и Happier.