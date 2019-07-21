В Москве мощам святых Петра и Февронии поклонились более 75 тысяч человек

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Мощи святых Петра и Февронии, покровителей семьи, увезли из московского храма Христа Спасителя в Муром в воскресенье после молебна, за семь дней пребывания в столице святыни поклонились свыше 75 тысяч человек, сообщили журналистам в пресс-службе патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Молебен перед проводами мощей в Муром возглавил епископ Воскресенский Дионисий.

"За время пребывания мощей святых князей Петра и Февронии в Москве (с 14 по 21 июля 2019 года), им поклонилось более 75 тысяч человек", - сказали в пресс-службе.

Мощи святых Петра и Февронии доставили из Мурома в Москву 14 июля. Православные верующие могли приложиться к ним ежедневно с 8 до 20 часов.