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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Москве мощам святых Петра и Февронии поклонились более 75 тысяч человек

Вчера, 12:55
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПрихожане поклоняются мощам святых Петра и Февронии, доставленным из Свято-Троицкого женского монастыря Мурома, в храме Христа Спасителя
Прихожане поклоняются мощам святых Петра и Февронии, доставленным из Свято-Троицкого женского монастыря Мурома, в храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Прихожане поклоняются мощам святых Петра и Февронии, доставленным из Свято-Троицкого женского монастыря Мурома, в храме Христа Спасителя
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Мощи святых Петра и Февронии, покровителей семьи, увезли из московского храма Христа Спасителя в Муром в воскресенье после молебна, за семь дней пребывания в столице святыни поклонились свыше 75 тысяч человек, сообщили журналистам в пресс-службе патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Молебен перед проводами мощей в Муром возглавил епископ Воскресенский Дионисий.
"За время пребывания мощей святых князей Петра и Февронии в Москве (с 14 по 21 июля 2019 года), им поклонилось более 75 тысяч человек", - сказали в пресс-службе.
Прихожанин поклоняется мощам святых Петра и Февронии, доставленным из Свято-Троицкого женского монастыря Мурома, в храме Христа Спасителя
15 июля, 18:13
Поклонение мощам святых Петра и Февронии в МосквеПравославные верующие 14 июля встретили в Москве мощи святых Петра и Февронии, покровителей семьи, которые доставили из Мурома. Поклониться святыне можно с 15 по 21 июля в храме Христа Спасителя.
Мощи святых Петра и Февронии доставили из Мурома в Москву 14 июля. Православные верующие могли приложиться к ним ежедневно с 8 до 20 часов.
Русская православная церковь чтит память муромских святых Петра и Февронии, живших на рубеже XII-XIII веков. Их союз является образцом христианского супружества. Скончались они в один день - 8 июля по новому стилю. С 2008 года в России 8 июля официально празднуется день семьи, любви и верности. Мощи святых находятся в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме.
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Религия и мировоззрениеХрам Христа СпасителяОбщество
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