В Москве мощам святых Петра и Февронии поклонились более 75 тысяч человек

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Мощи святых Петра и Февронии, покровителей семьи, увезли из московского храма Христа Спасителя в Муром в воскресенье после молебна, за семь дней пребывания в столице святыни поклонились свыше 75 тысяч человек, сообщили журналистам в пресс-службе патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Молебен перед проводами мощей в Муром возглавил епископ Воскресенский Дионисий.
"За время пребывания мощей святых князей Петра и Февронии в Москве (с 14 по 21 июля 2019 года), им поклонилось более 75 тысяч человек", - сказали в пресс-службе.
Мощи святых Петра и Февронии доставили из Мурома в Москву 14 июля. Православные верующие могли приложиться к ним ежедневно с 8 до 20 часов.
Русская православная церковь чтит память муромских святых Петра и Февронии, живших на рубеже XII-XIII веков. Их союз является образцом христианского супружества. Скончались они в один день - 8 июля по новому стилю. С 2008 года в России 8 июля официально празднуется день семьи, любви и верности. Мощи святых находятся в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме.