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РИА Новости

Выбросы химического предприятия стали причиной неприятного запаха в Омске

Вчера, 12:54
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НОВОСИБИРСК, 21 июл – РИА Новости. Незаконные выбросы химического предприятия в Омске стали причиной превышения предельной концентрации вредных веществ в воздухе и жалоб жителей на неприятный запах, сообщает Минприроды Омской области.
В региональном министерстве пояснили, что поздно вечером в субботу на горячую линию министерства природных ресурсов и экологии области начали поступать массовые жалобы на неприятный запах из Советского и Кировского округов. Чтобы найти источник загрязнения воздуха, специалисты мобильной эколаборатории провели отбор проб.
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"По результатам замеров с подветренной стороны ООО ПК "ХимПром" зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций сероводорода (1,03 ПДК), метилмеркаптана (2 ПДК), сероуглерода (6,33 ПДК), этилбензола (1,45 ПДК). По факту незаконных выбросов материалы переданы в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что нарушения природоохранного законодательства "ХимПромом" фиксировались и раньше. Так, в августе прошлого года департамент Росприроднадзора по Сибирскому федеральному округу внепланово проверил предприятие и выявил ненормированные выбросы загрязняющих веществ. По итогам проверки к административной ответственности привлекли юрлицо и директора предприятия, были выданы предписания устранить нарушения. Тем не менее при повторной проверке в августе-сентябре 2018 года оказалось, что "ХимПром" нарушения не устранил, предприятие оштрафовали на 10 тысяч рублей.
В минприроды отметили, что в феврале-марте было установлено, что "ХимПром" продолжает загрязнять воздух – были зафиксированы ненормированные выбросы бензола, толуола, этилбензола, формальдегида, ацетона, изопропилового спирта, пропилового спирта, изопропиленбензола, фенола. Предприятие оштрафовали 100 тысяч рублей. Ленинский райсуд Омска и Омский областной суд признали деятельность ООО ПК "Химпром" незаконной и приостановили ее. Однако, как уточняют в ведомстве, после этого была зарегистрирована новая организация ООО "ЗЕТ-трейдинг".
"В выдаче разрешения на выбросы ей было отказано. Можно предположить, что предприятие под новым названием продолжило свою работу. Теперь эта деятельность станет предметом рассмотрения правоохранительных органов", - заявили в региональном министерстве.
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