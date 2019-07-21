Натали Портман станет женским воплощением Тора в новом фильме Мarvel

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Натали Портман вернется в кинематографическую вселенную Мarvel и сыграет женское воплощение бога грома в картине "Тор 4", сообщает Variety.
Актриса появилась на сцене Comic-Con в Сан-Диего вместе с режиссером Тайка Вайтити и актерами Крисом Хемсвортом и Тессой Томпсон, и ей торжественно вручили молот Тора.
"Я всегда завидовала его обладателю", - призналась Портман.
В первых двух фильмах о Торе она сыграла физика Джейн Фостер, но не снималась в картине "Тор: Рагнарек".
Для тех, кто читает комиксы, появление женского образа громовержца не станет сюрпризом. Героиня Натали Портман была сначала возлюбленной Тора, но потом ее сочли достойной владеть Мьелниром, и она получила титул богини грома.
Создатели объявили дату выхода нового фильма на экраны – 5 ноября 2021 года. Он будет называться "Тор: Любовь и гром".
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