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РИА Новости

В Дубае стендап-комик умер на сцене во время выступления

Вчера, 12:50
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© канал Manjunath Naidu на YoutubeМанджунатх Найду
Манджунатх Найду
© канал Manjunath Naidu на Youtube
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Индийский стендап-комик Манджунатх Найду умер от остановки сердца во время выступления в Дубае, сообщает Gulf News.
Инцидент произошел во время концерта в отеле Clavichord Signature. Найду выступал последним. Внезапно он признался зрителям, что чувствует нарастающее беспокойство, начал задыхаться и присел на стоящую на сцене скамейку. Затем комик упал на пол.
По словам очевидцев, большинство зрителей решили, что происходящее — часть шоу. Однако уже через три минуты на сцену бросились сотрудники отеля, которые стали оказывать комику первую помощь.
Приехавшие на вызов врачи скорой также попытались провести непрямой массаж сердца и вколоть адреналин, однако реанимационные мероприятия не дали результата. Найду было 36 лет, профессионально стендапом он занимался последние пять лет.
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