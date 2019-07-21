В Дубае стендап-комик умер на сцене во время выступления

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Индийский стендап-комик Манджунатх Найду умер от остановки сердца во время выступления в Дубае, сообщает Индийский стендап-комик Манджунатх Найду умер от остановки сердца во время выступления в Дубае, сообщает Gulf News

Инцидент произошел во время концерта в отеле Clavichord Signature. Найду выступал последним. Внезапно он признался зрителям, что чувствует нарастающее беспокойство, начал задыхаться и присел на стоящую на сцене скамейку. Затем комик упал на пол.

По словам очевидцев, большинство зрителей решили, что происходящее — часть шоу. Однако уже через три минуты на сцену бросились сотрудники отеля, которые стали оказывать комику первую помощь.