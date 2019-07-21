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РИА Новости

В Ставрополе потушили пожар в кафе в парке

Вчера, 12:43
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НАЛЬЧИК, 21 июл – РИА Новости. Пожарные локализовали пожар, возникший утром в воскресенье в кафе в парке "Победа" в Ставрополе, никто не пострадал, сейчас идет проливка конструкций, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы краевого ГУ МЧС Олег Дегтярев.
Ранее сообщалось, что в 9.10 мск в воскресенье в кафе "Оазис" в парке культуры и отдыха "Победа" в Ставрополе произошел пожар. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение в кафе на площади 150 квадратных метров, угрозы соседним зданиям нет.
"Пожар локализован, погибших и пострадавших нет, так как кафе на момент возгорания еще не начало работать. Сейчас осуществляется проливка конструкций, устанавливаются причины пожара", - сказал Дегтярев.
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СтавропольПроисшествия
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