В Ставрополе потушили пожар в кафе в парке

НАЛЬЧИК, 21 июл – РИА Новости. Пожарные локализовали пожар, возникший утром в воскресенье в кафе в парке "Победа" в Ставрополе, никто не пострадал, сейчас идет проливка конструкций, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы краевого ГУ МЧС Олег Дегтярев.

Ранее сообщалось, что в 9.10 мск в воскресенье в кафе "Оазис" в парке культуры и отдыха "Победа" в Ставрополе произошел пожар. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение в кафе на площади 150 квадратных метров, угрозы соседним зданиям нет.