Зеленский назвал ключевые качества будущего премьера Украины

КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Новый премьер-министр Украины должен быть профессиональным экономистом, а не политиком, ранее занимавшим должность премьера, спикера парламента или главы фракции, заявил журналистам в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский после голосования на внеочередных выборах в Верховную раду.

"Это может не понравиться некоторым людям, которые идут сейчас в парламент, потому что они себя видят на этом месте… Я считаю, что этот человек должен быть абсолютно профессиональным экономистом, не иметь никакого политического решения (прошлого – Прим. ред.). Я бы хотел, чтоб это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером (Рады – Прим.ред.) ни лидером какой-либо фракции", - сказал Зеленский. Трансляцию вел телеканал " 112. Украина ".

При этом президент отметил, что "уже проводит консультации с некоторыми людьми" относительно кандидатуры на должность нового премьера

Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.

Киев по-прежнему не позволяет участвовать в мониторинге выборов представителям из РФ. Более того, впервые следить за украинскими выборами не будут наблюдатели от ПАСЕ, так как Киев отозвал приглашение.