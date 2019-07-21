В Иране заявили, что инциденты с танкерами не повлияли на экспорт нефти

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил в воскресенье, что недавние задержания танкеров не повлияли на экспорт нефти из Ирана, сообщает агентство Министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил в воскресенье, что недавние задержания танкеров не повлияли на экспорт нефти из Ирана, сообщает агентство Shana

По словам Зангане, нефтяные танкеры и экспорт нефти являются одним из вопросов, в которых "на Иран наложены ограничения, которые были созданы США и их союзниками". Однако, по его словам, ни одна страна не сможет заменить иранскую нефть на рынке.

Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.