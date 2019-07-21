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РИА Новости

В Иране заявили, что инциденты с танкерами не повлияли на экспорт нефти

Вчера, 12:41
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил в воскресенье, что недавние задержания танкеров не повлияли на экспорт нефти из Ирана, сообщает агентство Shana.
По словам Зангане, нефтяные танкеры и экспорт нефти являются одним из вопросов, в которых "на Иран наложены ограничения, которые были созданы США и их союзниками". Однако, по его словам, ни одна страна не сможет заменить иранскую нефть на рынке.
Вертолет Корпуса стражей исламской революции совершает посадку на палубу танкера Stena Impero
Вчера, 05:07
Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера
Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.
Расклад сил на мировом рынке нефти
1 августа 2018, 16:52
Расклад сил на мировом рынке нефти
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Бижан ЗанганеВеликобританияИранЭкономика
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