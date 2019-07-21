Медики выписали всех детей, отравившихся в лагере в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Все дети, госпитализированные после отравления из детского оздоровительного лагеря "Лучистый" под Евпаторией, выписаны из больницы, сообщили в минздраве Крыма.

Как ранее рассказали РИА Новости в министерстве, в больницу Евпатории из местного лагеря госпитализировано 57 детей и вожатых. Отравление, по данным крымского Роспотребнадзора, произошло из-за сотрудников столовой, которые были переносчиками норовирусной инфекции.