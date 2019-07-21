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РИА Новости

Медики выписали всех детей, отравившихся в лагере в Крыму

Вчера, 12:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Все дети, госпитализированные после отравления из детского оздоровительного лагеря "Лучистый" под Евпаторией, выписаны из больницы, сообщили в минздраве Крыма.
Как ранее рассказали РИА Новости в министерстве, в больницу Евпатории из местного лагеря госпитализировано 57 детей и вожатых. Отравление, по данным крымского Роспотребнадзора, произошло из-за сотрудников столовой, которые были переносчиками норовирусной инфекции.
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"Все госпитализированные из детского оздоровительного лагеря "Лучистый" в Евпаторийскую городскую больницу по состоянию на 21 июля выписаны. Вся необходимая медицинская помощь оказана в полном объёме", - информирует крымский минздрав.
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Отравление детей в лагере в КрымуКрымЕвпаторияПроисшествия
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