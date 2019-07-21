Новосибирскую область окутал дым от лесных пожаров в Красноярском крае

НОВОСИБИРСК, 21 июл – РИА Новости. Ветер принес в Новосибирскую область дым от лесных пожаров в Красноярском крае, наблюдается дымка с запахом гари, но угрозы для людей нет, сообщает ГУМЧС по региону.

"В Новосибирске и некоторых районах области наблюдается небольшая дымка с запахом гари. Это следствие действующих природных пожаров в Красноярском крае, в результате чего воздушные массы приносят дым в наш регион. Из-за изменения направления ветра, наблюдается распространение дымового шлейфа на территории четырех субъектов Сибирского федерального округа. Угрозы для жизни и здоровья населения нет", - говорится в сообщении.

По данным главка МЧС, в Красноярском крае действуют 113 очагов лесных пожаров на общей площади более 450 тысяч гектаров. Легкое задымление наблюдают жители соседних регионов: Хакасии, Новосибирской и Томской областей. По данным наблюдений Западно-Сибирского гидрометцентра, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

В ГУМЧС отметили, что в Хакасии, Новосибирской и Томской областях лесных пожаров нет. Тем не менее ежедневно проводятся замеры воздуха. Ситуация находится на контроле региональных отделений Роспотребнадзора и главных управлений МЧС по регионам.