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РИА Новости

Зеленский проголосовал на выборах в Раду

Вчера, 12:20
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский с супругой во время голосования на внеочередных выборах в Верховную раду
Президент Украины Владимир Зеленский с супругой во время голосования на внеочередных выборах в Верховную раду
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский с супругой проголосовали на внеочередных выборах в Верховную раду.
"Я проголосовал", - сказал Зеленский. Трансляцию вел телеканал "112. Украина".
При этом он не сказал, за какую из партий голосовал, так как не имеет права этого делать. "Кажется, мне достаточно уже штрафов",- сказал президент комментируя, почему не показал журналистам бюллетень.
Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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Киев по-прежнему не позволяет участвовать в мониторинге выборов представителям из РФ. Более того, впервые следить за украинскими выборами не будут наблюдатели от ПАСЕ, так как Киев отозвал приглашение.
Кроме того, голосование не проводится на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и в РФ. Как отмечал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, из-за этого 7-10 миллионов украинцев не могут участвовать в выборах.
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