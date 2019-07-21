Зеленский проголосовал на выборах в Раду

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой во время голосования на внеочередных выборах в Верховную раду

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Президент Украины Владимир Зеленский с супругой во время голосования на внеочередных выборах в Верховную раду

КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский с супругой проголосовали на внеочередных выборах в Верховную раду.

При этом он не сказал, за какую из партий голосовал, так как не имеет права этого делать. "Кажется, мне достаточно уже штрафов",- сказал президент комментируя, почему не показал журналистам бюллетень.

Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.

Киев по-прежнему не позволяет участвовать в мониторинге выборов представителям из РФ. Более того, впервые следить за украинскими выборами не будут наблюдатели от ПАСЕ, так как Киев отозвал приглашение.