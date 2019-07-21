Гриценко проголосовал на выборах в Раду

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Экс-министр обороны Украины, глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко в Киеве проголосовал на внеочередных выборах в Верховную раду, которые проходят в воскресенье, и отметил, что готов стать премьером и предложить людей из своей команды на любую должность в новом правительстве.

"Гражданская позиция проявляется в повседневной жизни, а в день голосования – особенно. Ведь мы выбираем не просто власть, мы выбираем будущее… Для нас должность - это работа. Доверят парламент - я готов возглавить правительство, точно лучше, чем нынешний (премьер – ред.). Доверят другой пост – наша партия готова предлагать людей на любые должности, потому что это инструмент для реализации", - сказал Гриценко после голосования на избирательном участке, трансляцию вел телеканал "112.Украина"

Он также отметил, что новый парламент первым делом должен снять всякую неприкосновенность с политиков, закрепить пленарный план без долгих перерывов и принять закон о бюджете на следующий год.