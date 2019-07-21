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РИА Новости

Гриценко проголосовал на выборах в Раду

Вчера, 12:16
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАнатолий Гриценко
Анатолий Гриценко
© РИА Новости / Стрингер
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Анатолий Гриценко . Архивное фото
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Экс-министр обороны Украины, глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко в Киеве проголосовал на внеочередных выборах в Верховную раду, которые проходят в воскресенье, и отметил, что готов стать премьером и предложить людей из своей команды на любую должность в новом правительстве.
"Гражданская позиция проявляется в повседневной жизни, а в день голосования – особенно. Ведь мы выбираем не просто власть, мы выбираем будущее… Для нас должность - это работа. Доверят парламент - я готов возглавить правительство, точно лучше, чем нынешний (премьер – ред.). Доверят другой пост – наша партия готова предлагать людей на любые должности, потому что это инструмент для реализации", - сказал Гриценко после голосования на избирательном участке, трансляцию вел телеканал "112.Украина".
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Он также отметил, что новый парламент первым делом должен снять всякую неприкосновенность с политиков, закрепить пленарный план без долгих перерывов и принять закон о бюджете на следующий год.
В воскресенье на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. В них принимают участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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Досрочные выборы в РадуВерховная Рада УкраиныАнатолий ГриценкоУкраинаВ мире
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