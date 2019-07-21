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РИА Новости

Явка на досрочных выборах в Раду на 12.00 составила 13,61%

Вчера, 12:15
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкЖенщина изучает списки кандидатов на пост депутата в Верховную раду Украины на участке в Черкассах
Женщина изучает списки кандидатов на пост депутата в Верховную раду Украины на участке в Черкассах
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Женщина изучает списки кандидатов на пост депутата в Верховную раду Украины на участке в Черкассах
КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Явка на внеочередных парламентских выборах на Украине по состоянию на 12.00 мск, по данным 5 из 199 округов, составила 13,61%, свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.
Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Выборы на Украине
Вчера, 04:07
Процедура выборов в парламент Украины
Киев по-прежнему не позволяет участвовать в мониторинге выборов представителям из РФ. Более того, впервые следить за украинскими выборами не будут наблюдатели от ПАСЕ, так как Киев отозвал приглашение.
Кроме того, голосование не проводится на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и в РФ. Как отмечал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, из-за этого 7-10 миллионов украинцев не могут участвовать в выборах.
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19 июля, 10:08
Партийный расклад: сколько мест в Раде получит "Слуга народа"
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