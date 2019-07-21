Явка на досрочных выборах в Раду на 12.00 составила 13,61%

Женщина изучает списки кандидатов на пост депутата в Верховную раду Украины на участке в Черкассах

Женщина изучает списки кандидатов на пост депутата в Верховную раду Украины на участке в Черкассах

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Явка на внеочередных парламентских выборах на Украине по состоянию на 12.00 мск, по данным 5 из 199 округов, составила 13,61%, свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.

Киев по-прежнему не позволяет участвовать в мониторинге выборов представителям из РФ. Более того, впервые следить за украинскими выборами не будут наблюдатели от ПАСЕ, так как Киев отозвал приглашение.