Дочь Алсу перепела хит Леди Гаги из фильма "Звезда родилась"

Микелла Абрамова во время проведения конкурса молодых исполнителей "Детская Новая волна-2019" в международном детском центре "Артек" в Крыму

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова перепела хит Леди Гаги и Бредли Купера из фильма "Звезда родилась". Юная исполнительница выложила видео в своем Инстаграме.

"Испробовала мою новую укулеле. Обещаю почаще выкладывать песни! А пока немного Леди Гаги вам в ленту, а то в последнее время почти не слышно о ней ничего", — в шутку написала Микелла.