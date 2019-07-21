Дочь Алсу перепела хит Леди Гаги из фильма "Звезда родилась"

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова перепела хит Леди Гаги и Бредли Купера из фильма "Звезда родилась". Юная исполнительница выложила видео в своем Инстаграме.
"Испробовала мою новую укулеле. Обещаю почаще выкладывать песни! А пока немного Леди Гаги вам в ленту, а то в последнее время почти не слышно о ней ничего", — в шутку написала Микелла.
Несколько дней назад на соцсети Леди Гаги обрушился шквал гневных комментариев русскоязычных пользователей после того, как несколько зарубежных таблоидов написали о том, что певица переехала к Брэдли Куперу домой, выбросила оставшиеся в особняке вещи его бывшей гражданской жены модели Ирины Шейк и заказывает новую мебель. К флешмобу в инстаграме звезды уже присоединились российские знаменитости.